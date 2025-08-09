भीड़ के सामने सिर में गोली मारकर उड़ा दिया भेजा; रक्षाबंधन के दिन दिल दहला देने वाला Live वीडियो आया सामने

मामले को लेकर SP सिटी आयुष विक्रम सिंह का कहना है कि पूछताछ में परिजनों ने बताया कि साल 2022-23 से भाइयों और रिश्तेदारों से रंजिश चल रही है। प्रॉपर्टी को लेकर विवाद दोनों भाइयों के बीच चल रहा है। जिसका मामला भी कोर्ट में चल रहा है। कुछ लोगों पर परिजनों ने आरोप लगाया है। दो लोगों को हिरासत में लिया गया है जिनसे पूछताछ जारी है। पोस्टमॉर्टम के लिए शव को भेज दिया गया है। पुलिस की 3 टीमें मामले की जांच में जुट गई हैं।