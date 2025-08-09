9 अगस्त 2025,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राखी 2025

TAFE MF Logo

स्वतंत्रता दिवस

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

मेरठ

भीड़ के सामने सिर में गोली मारकर उड़ा दिया भेजा; रक्षाबंधन के दिन दिल दहला देने वाला Live वीडियो आया सामने

UP Crime: उत्तर प्रदेश के मेरठ का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है बदमाश आता है और युवक को गोली मारकर फरार हो जाता है। देखें घटना का Live वीडियो।

मेरठ

Harshul Mehra

Aug 09, 2025

up crime
मेरठ में युवक की गोली मारकर हत्या। फोटो सोर्स-X

UP Crime: उत्तर प्रदेश के मेरठ से दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। एक 30 साल के युवक की सिर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। आनन-फानन में युवक को अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया।

मेरठ में युवक की हत्या का लाइव वीडियो

मृतक का नाम असलम बताया जा रहा है। वारदात को तड़के 7.41 बजे अंजाम दिया गया है। घटना लिसाड़ी गेट थाना इलाके के मजीद नगर की बताई जा रही है। पूरी घटना पास लगे CCTV में कैद हो गई। पुलिस का कहना है कि परिवार में रंजिश के चलते युवक की हत्या की गई।

ये भी पढ़ें

UP अधिकारी के आदेश ने उड़ाई CM योगी की नींद! यादव और मुस्लिम को किया ‘टारगेट’; ताबड़तोड़ लिया गया ये एक्शन
बलिया
CM Yogi

डेढ़ साल पहले भी हुआ था शख्स पर हमला

पुलिस का कहना है कि असलम पर डेढ़ साल पहले भी हमला किया गया था। इस दौरान भी उसे गोली मारी गई थी, समय पर इलाज मिलने की वजह से उसकी जान बच सकी थी। बावर्ची असलम की एक डेढ़ साल की बेटी भी है।

प्रॉपर्टी के विवाद के चलते हमले का आरोप

मृतक की पत्नी फरीदा का कहना है कि प्रॉपर्टी के विवाद के चलते देवर शहंशाह ने उसके पति को गोली मारी है। आरोप लगाते हुए मृतक की पत्नी ने कहा कि शहंशाह ने पहले भी असलम पर हमला करवाया था, जिसको लेकर मुकदमा भी चल रहा है। उन्होंने कहा कि मकबरा डिग्गी में रेलवे रोड थाना इलाके में उसका देवर रहता है। मामले में कार्रवाई करते हुए दो रिश्तेदारों को हिरासत में लिया है।

पुलिस के कब्जे में CCTV फुटेज

घटना की सूचना मिलने के बाद ACP अंतरिक्ष जैन, SP सिटी आयुष विक्रम सिंह मौके पर पहुंचे। आसपास के इलाके की कई CCTV फुटेज को पुलिस ने कब्जे में ले लिया है।

मामले में पुलिस ने क्या कहा?

मामले को लेकर SP सिटी आयुष विक्रम सिंह का कहना है कि पूछताछ में परिजनों ने बताया कि साल 2022-23 से भाइयों और रिश्तेदारों से रंजिश चल रही है। प्रॉपर्टी को लेकर विवाद दोनों भाइयों के बीच चल रहा है। जिसका मामला भी कोर्ट में चल रहा है। कुछ लोगों पर परिजनों ने आरोप लगाया है। दो लोगों को हिरासत में लिया गया है जिनसे पूछताछ जारी है। पोस्टमॉर्टम के लिए शव को भेज दिया गया है। पुलिस की 3 टीमें मामले की जांच में जुट गई हैं।

ये भी पढ़ें

पुलिसवाले बने जल्लाद! नाबालिग को दी गई थर्ड डिग्री; प्राइवेट पार्ट पर मिले चोट के निशान; जानें सनसनीखेज मामला
एटा
UP Crime

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

#Crime

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

09 Aug 2025 01:11 pm

Published on:

09 Aug 2025 01:10 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Meerut / भीड़ के सामने सिर में गोली मारकर उड़ा दिया भेजा; रक्षाबंधन के दिन दिल दहला देने वाला Live वीडियो आया सामने

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

India Vs Eng Test

Iran Israel Conflict Latest Updates

Ahmedabad Air India Plane Crash

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.