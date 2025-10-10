Vidhayak Buffalo: 8 करोड़ का “विधायक”- काजू-बादाम खाता है, एसी में रहता है, और सालाना कमाई 50 लाख

“विधायक” की जीवनशैली किसी शाही परिवार से कम नहीं है।इसके रखरखाव पर हर महीने लगभग ₹70,000 से ₹1 लाख तक खर्च आता है। यह रोजाना हरे चारे, गेहूं की भूसी और दालों के अलावा काजू-बादाम, छुहारा और घी से बनी विशेष खुराक खाता है। इसके मालिक ने बताया कि “विधायक” को रोजाना 10 लीटर दूध पिलाया जाता है ताकि उसकी हड्डियाँ और मांसपेशियाँ मज़बूत बनी रहें। इसके बाड़े में कूलर और एसी दोनों लगे हैं। गर्मियों में इसे विशेष फॉग सिस्टम से ठंडा रखा जाता है, जबकि सर्दियों में इसके बाड़े को गर्म रखने के लिए ब्लोअर लगाए जाते हैं। यह अपने निजी सहायकों की देखरेख में रहता है और इसकी मालिश के लिए जैतून और सरसों के तेल का विशेष मिश्रण इस्तेमाल किया जाता है।