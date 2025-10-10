UP Housing Board: दीपावली पर आवास विकास का बड़ा तोहफा – फ्लैट खरीदने पर 15% तक की छूट, अब किस्तों पर भी घर

अब तक आवास विकास परिषद के फ्लैट केवल पूरी रकम एक साथ जमा करने पर ही मिलते थे। लेकिन पहली बार परिषद ने किस्तों पर फ्लैट बेचने की नीति को मंजूरी दी है। इस फैसले से मध्यमवर्गीय और निम्न मध्यमवर्गीय परिवारों को बड़ी राहत मिलेगी, जिन्हें पहले एकमुश्त राशि की व्यवस्था करने में कठिनाई होती थी। परिषद ने निर्णय लिया है कि खरीदारों को अब 10 वर्षों की लंबी किस्तों में भुगतान करने का विकल्प दिया जाएगा। ब्याज दर पहले 11.50% थी, जिसे घटाकर अब एमसीएलआर (Marginal Cost of Funds Lending Rate) प्लस 1% कर दिया गया है। इससे ब्याज दर में लगभग 3% की कमी आई है।