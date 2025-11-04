पत्नी को पीट रहा था पति….मां ने रोका तो उस पर उतार दिया गुस्सा! गला घोंट कर की निर्मम हत्या

परिजन महिला को अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टर्स की टीम ने महिला को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने बताया कि चमेलिया देवी के दूसरे बेटे राममूरत बिंद की शिकायत के आधार पर, रामसूरत के खिलाफ जिगना पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया। उसे रविवार को गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने बताया कि महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है।