मिर्जापुर

पत्नी को पीट रहा था पति….मां ने रोका तो उस पर उतार दिया गुस्सा! गला घोंट कर की निर्मम हत्या

Crime News: पत्नी को पति पीट रहा था। जब उसकी मां ने रोका तो बेटे ने उन पर गुस्सा उतार दिया। बेटे ने मां की गला घोंट कर निर्मम हत्या कर दी।

मिर्जापुर

Harshul Mehra

Nov 04, 2025

बेटे ने की मां की गला घोंट कर हत्या। फोटो सोर्स-AI

Crime News: उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। एक बेटे ने गुस्से में अपनी मां की गला घोंट कर हत्या कर दी।

मिर्जापुर में बेटे ने की मां की निर्मम हत्या

पुलिस ने बताया कि शख्स ने कथित तौर पर अपनी मां का गला घोंट दिया। शख्स की मां उसे पत्नी को पीटने से रोकने की कोशिश कर रही थी।

आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार

मामले को लेकर एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस नीतीश सिंह ने बताया कि रविवार रात करीब 10.00 बजे घटना के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया।

नशे में लौटने के बाद पत्नी की पिटाई की

उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले के बघेरा कलां गांव में रामसूरत बिंद कथित तौर पर नशे में घर लौटा। इसके बाद उसकी पत्नी सुनीता देवी के साथ किसी बात पर कहासुनी हो गई। गुस्से में आकर वह अपनी पत्नी को बेरहमी से पीटने लगा। साथ ही उसके परिवार के सदस्यों को गालियां देने लगा।

मां को भी पीटा और फिर गला दबाया

जब रामसूरत की मां, चमेलिया देवी (65) ने उसका विरोध किया और उसे पत्नी को पीटने से रोका तो तो रामसूरत ने कथित तौर पर मां को पीट दिया। इसके बाद उसने मां की गला घोंट कर हत्या कर दी।

पुलिस को शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा

परिजन महिला को अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टर्स की टीम ने महिला को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने बताया कि चमेलिया देवी के दूसरे बेटे राममूरत बिंद की शिकायत के आधार पर, रामसूरत के खिलाफ जिगना पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया। उसे रविवार को गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने बताया कि महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है।

04 Nov 2025 01:59 pm

