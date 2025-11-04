पत्नी को पीट रहा था पति….मां ने रोका तो उस पर उतार दिया गुस्सा! गला घोंट कर की निर्मम हत्या

बेटे ने की मां की गला घोंट कर हत्या। फोटो सोर्स-AI
Crime News: उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। एक बेटे ने गुस्से में अपनी मां की गला घोंट कर हत्या कर दी।
पुलिस ने बताया कि शख्स ने कथित तौर पर अपनी मां का गला घोंट दिया। शख्स की मां उसे पत्नी को पीटने से रोकने की कोशिश कर रही थी।
मामले को लेकर एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस नीतीश सिंह ने बताया कि रविवार रात करीब 10.00 बजे घटना के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया।
उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले के बघेरा कलां गांव में रामसूरत बिंद कथित तौर पर नशे में घर लौटा। इसके बाद उसकी पत्नी सुनीता देवी के साथ किसी बात पर कहासुनी हो गई। गुस्से में आकर वह अपनी पत्नी को बेरहमी से पीटने लगा। साथ ही उसके परिवार के सदस्यों को गालियां देने लगा।
जब रामसूरत की मां, चमेलिया देवी (65) ने उसका विरोध किया और उसे पत्नी को पीटने से रोका तो तो रामसूरत ने कथित तौर पर मां को पीट दिया। इसके बाद उसने मां की गला घोंट कर हत्या कर दी।
परिजन महिला को अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टर्स की टीम ने महिला को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने बताया कि चमेलिया देवी के दूसरे बेटे राममूरत बिंद की शिकायत के आधार पर, रामसूरत के खिलाफ जिगना पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया। उसे रविवार को गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने बताया कि महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है।
मिर्जापुर
उत्तर प्रदेश
