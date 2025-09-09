Patrika LogoSwitch to English

मिर्जापुर

यूपी में विंध्याचल रेलवे स्टेशन का नाम बदला, सीएम कैबिनेट का बड़ा फैसला…अब इस नाम से जाना जाएगा

योगी सरकार ने कई जगहों के नाम बदलने का कार्य किया, उन्होंने शाहजहांपुर जिले के जलालाबाद का नाम बदलकर परशुरामपुरी कर दिया था। सालों से इस स्थान के बदलने की मांग हो रही थी। जानकारी के मुताबिक भगवान विष्णु के छठे अवतार परशुराम की जन्म स्थली जलालाबाद है। अब विंध्याचल रेलवे स्टेशन का भी नाम बदल दिया गया है।

मिर्जापुर

anoop shukla

Sep 09, 2025

Up news, mirzapur
फोटो सोर्स: सोशल मीडिया, विंध्याचल स्टेशन का नाम बदला

प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने विंध्याचल रेलवे स्टेशन के नाम को बदल दिया है। अब ये रेलवे स्टेशन विंध्याचल धाम रेलवे स्टेशन के नाम से जाना जाएगा। राज्यपाल आनंदी बेन पटेल ने प्रदेश सरकार के अनुरोध पर नाम बदलने को मंजूरी दे दी। प्रमुख सचिव अजय चौहान ने बताया कि DM मिर्जापुर पवन कुमार गंगवार को इस आशय का पत्र भेजा है।

काफी अरसे से नाम बदलने को लेकर विधायक ने सीएम को कराया अवगत

विंध्याचल स्टेशन का नाम परिवर्तित कर दिए जाने से विंध्य पंडा समाज के पदाधिकारियों के साथ ही जिले के अन्य लोगों ने भी प्रदेश सरकार व राज्यपाल के प्रति आभार जताया है। बता दें कि काफी अरसे से विंध्याचल धाम नाम रखने की चर्चा चल रही थी। विधायक रत्नाकर मिश्र ने स्थानीय लोगों की इन मांगों से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अवगत कराया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्थानीय निवासियों और जिले के लोगों की इस मांग को गंभीरता से लेते हुए राज्यपाल आनंदी बेन पटेल से बात की।सीएम के हस्तक्षेप के बाद राज्यपाल आनन्दी बेन पटेल ने बीते 29 अगस्त को विंध्याचल रेलवे स्टेशन का नाम विंध्यधाम रेलवे स्टेशन करने की अधिसूचना जारी कर दी। प्रदेश सरकार के प्रमुख सचिव अजय चौहान ने सोमवार को इस आशय का पत्र डीएम पवन कुमार गंगवार को भेजा है। साथ ही रेलवे स्टेशन का नाम परिवर्तित किए जाने के संबंध में केंद्र सरकार व रेलवे बोर्ड को भी पत्र भेज दिया गया है।

Published on:

09 Sept 2025 03:51 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Mirzapur / यूपी में विंध्याचल रेलवे स्टेशन का नाम बदला, सीएम कैबिनेट का बड़ा फैसला…अब इस नाम से जाना जाएगा

