Lockdown 3.0: घनी बर्फ और दुर्गम रास्तों से राशन लेकर करगिल-लद्दाख पहुंचे 900 ट्रक

नई दिल्ली। भारत में कोरोना वायरस ( Coronavirus in india ) के संक्रमण के फैलने का दौर अभी जारी है। यही वजह है कि देश में 17 मई तक लॉकडाउन ( Lockdown ) लगाया गया है।

इस दौरान केंद्र सरकार ( Central Goverment ) ने आवश्यक वस्तुओं की कमी न आने का विश्वास दिलाया था। यही वजह है कि सुरक्षाबलों और प्रशासन ने देश के अलग-अलग हिस्सों से लेकर दुर्गम इलाकों तक जरूरी सेवाओं को पहुंचाने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाई है।

इसी क्रम में सुरक्षाबलों ने सोमवार को आवश्यक सामग्री से भरे ट्रकों को पूरी सुरक्षा के साथ करगिल-लद्दाख तक पहुंचाया।

Safe passage ensured for over 900 trucks carrying essential supplies, from Zoji La to Kargil in the past 21 days: Indo-Tibetan Border Police (ITBP). #CoronavirusLockdown pic.twitter.com/AgGlQSUOB0