दिल्ली : AAP विधायक प्रकाश जारवाल को डॉक्टर सुसाइड केस के आरोप में पुलिस ने हिरासत में लिया

नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में डॉक्टर आत्महत्या (Delhi Doctor suicide case ) मामले में पुलिस ने आरोपी आप विधायक प्रकाश जारवाल ( AAP MLA Prakash Jarwal ) को हिरासत में ले लिया है।

देवली विधानसभा सीट से आम आदमी पार्टी ( Aam Aadmi Party ) के विधायक प्रकाश जारवाल को दिल्ली पुलिस ( Delhi Police ) के ACP ने पुष्प विहार इलाके से हिरासत में लिया है।

वहीं आप विधायक जारवाल ने अपने ऊपर लगाए गए सभी आरोपों को गलत बताया है। इसके साथ ही एफआईआर और पुलिस कार्रवाई को भी बेबुनियाद करार दिया है।

जारवाल ने खुद को राजनीतिक साजिश का शिकार बताया है।

दिल्ली हिंसा: शाहरुख पठान की जमानत याचिका खारिज, सिपाही पर तानी थी पिस्टल

Two accused in the doctor suicide case are currently being questioned: DCP South Delhi https://t.co/1b7INmMQmX