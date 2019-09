अनुच्छेद 370 हटने से ज्यादातर कश्मीरी खुश, पाकिस्तान माहौल बिगाड़ रहा- डोभाल

नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर के हालात पर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए डोभाल ने प्रतिक्रिया दी है। डोभाल ने कहा कि कश्मीर के देश के ज्यादातर लोग अनुच्छेद 370 हटाने के फैसले के साथ हैं कुछ उपद्रवी ही इसके पक्ष में रहे हैं। पाकिस्तान कश्मीर का माहौल बिगाड़ना चाहता है। पाकिस्तान कश्मीर में साजिश रचने में जुटा हुआ है।

एनएसए ने आगे कहा कि पाकिस्तान कश्मीर में माहौल बिगाड़ने में जुटा है। 230 आतंकियों को कश्मीर में घुसपैठ करने में जुटा है। लेकिन हम कुछ आतंकियों को पकड़ने में कामयाब हुए हैं। उनमें से कुछ ने घुसपैठ की थी जिसे गिरफ्तार किया गया है और बाकियों पर हमारी पैनी नजर है। डोभाल ने कहा कि सीमा के पास 20 किलोमीटर की दूरी पर पाकिस्तानी संचार टावर हैं। वो लगातार इसपर संदेश भेजने भेज रहे हैं। इसकी जानकारी हमारे पास है।

राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने कहा कि अभी तक किसी भी नेता पर देशद्रोह का मामला दर्ज नहीं किया गया है। फिलहाल कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए उन नेताओं को हिरासत में रखा गया है। मुझे भरोसा है कि कश्मीर में जल्द ही हालात ठीक हो जाएंगे।

अजीत डोभाल ने कहा कि जम्मू-कश्मीर की हालत की जानकारी दक्षिण एशियाई देशों के राजनायिकों को दे दी गई। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को छोड़कर बाकी देशों को इस बारे में सूचना दी गई है।

NSA Ajit Doval: None of them(J&K political leaders) have been charged with criminal offence or sedition, they are in preventive custody till environment is created for democracy to function, which I believe may happen soon https://t.co/nMqKxn7Wfo

अजित डोभाल ने उन आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए कहा कि सेना के अत्याचारों का कोई सवाल नहीं उठता। राज्य पुलिस और सुरक्षाबल मोर्चा संभाल रखे हुए हैं । जम्मू-कश्मीर के 199 पुलिस स्टेशन में केवल 10 में पर प्रतिबंध लागू हैं। बाकी पुलिस स्टेशनों से भी प्रतिबंध हटा लिया गया है। यानी राज्य के 95 फीसदी इलाकों से प्रतिबंध को खत्म कर दिया गया है।

NSA Ajit Doval: They took two of his workers to his home 5 kilometers inside Sopore where they shot at his son Mohammed Irshad and also fired upon his two& a half year old daughter Asma Jaan. Both Pakistani militants had pistols and were speaking Punjabi ,both are absconding. 2/2 https://t.co/CdBQHxd21K