पूर्वोत्तर के मुख्यमंत्रियों के साथ अमित शाह की होने वाली बैठक टली

नई दिल्ली। देश के गृहमंत्री अमित शाह की आज 17 जुलाई को नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के मुख्यमंत्रियों के साथ होने वाली बैठक को स्थगित कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि इस बैठक को कोरोना की वजह से स्थगित किया गया है। जल्दी ही इस मीटिंग के लिए अगली तारीख का ऐलान किया जाएगा।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस मीटिंग में पूर्वोत्तर राज्यों के मुख्य सचिव तथा पुलिस महानिदेशकों को भी शामिल किया जाना था। बैठक में अंतरराज्यीय सीमा विवाद के मामलों को सुलझाने के लिए बातचीत होने की संभावना मानी जा रही थी।

उल्लेखनीय है कि अमित शाह आज 17 जुलाई को दो दिन की मेघालय यात्रा पर जा रहे थे जो स्थगित हो गई है। पूर्वोत्तर में गृहमंत्री को कई परियोजनाओं का भी उद्घाटन करना था जिसे अब बाद के लिए टाल दिया गया है। अपुष्ट मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अब अमित शाह 24 जुलाई को मेघालय आएंगे। मणिपुर और त्रिपुरा में भी जल्दी ही आम चुनाव होने वाले हैं। इसके चलते भाजपा इन राज्यों में अपना ध्यान फोकस कर रही है।

मेघालय के मुख्यमंत्री के साथ असम के मुख्यमंत्री की मीटिंग

अमित शाह का दौरा रद्द होने की खबरों के बाद असम के मुख्यमंत्री ने मेघालय के मुख्यमंत्री के साथ सीमा विवाद को सुलझाने के लिए एक अनौपचारिक मीटिंग भी रखी है। इससे पहले उन्होंने अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री से भी 16 जुलाई को सीमा विवाद को लेकर एक मीटिंग की थी। मेघालय के मुख्यमंत्री ने इस संबंध में जानकारी देते हुए ट्वीट भी किया।

In the MDA meeting with the Presidents of ruling parties, discussions were held on ILP, border & boundary issues and the visit of Hon'ble Home Minister, Sh. Amit Shah Ji to the State. pic.twitter.com/ZhM7MjVd0f