किसान आंदोलन पर अन्ना हजारे ने केंद्र को लिखा पत्र, सरकार को दी यह चेतावनी

नई दिल्ली। नए कृषि कानूनों के विरोध में जारी किसानों के प्रदर्शन ( protest against Agricultural laws )

के बीच सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ( Anna Hazare ) का बड़ा बयान सामने आया है। अन्ना हजारे ने केंद्र सरकार के खिलाफ अनशन शुरू करने की चेतावनी दी है। इसके साथ ही अन्ना ने केन्द्रीय कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ( Union Agriculture Minister Narendra Singh Tomar ) को पत्र लिखकर किसानों की मांगे समेत एमएस स्वामीनाथन आयोग ( Swaminathan Commission ) की सिफारिशें लागू करने की मांग की। जबकि ऐसा करने में नाकाम होने पर अनशन पर बैठने की बात कही।

Social activist Anna Hazare has written to Union Agriculture Minister stating that he will launch hunger strike against Central Government if the farmers issues are not resolved pic.twitter.com/nX7DDA6yet