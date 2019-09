अयोध्या केस: CJI रंजन गोगई बोले- सुनवाई पूरी करने के लिए सिर्फ साढ़े 10 दिन बचे

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस रंजन ने गोगई ने कहा कि अयोध्या पर तय समय में सुनवाई पूरी हो। 18 अक्टूबर तक सुनवाई पूरी होनी चाहिए। दोनों पक्षकारों ने सीजीआई ने दो टूक शब्दों में कहा कि देरी होने पर फैसले का मौका गंवा दिया जाएगा। मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगई ने कहा कि आज के दिन मिलाकर हमारे पास सिर्फ सुनवाई खत्म करने के लिए साढ़े 10 दिन बचे हैं।

अयोध्या केस पर सुनवाई का 32वां दिन

सुप्रीम कोर्ट में आज अयोध्या केस पर सुनवाई का 32वां दिन है। गुरुवार को जैसे ही इस मामले की सुनवाई शुरू हुई तो सबसे पहले चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा कि इस मामले की सुनवाई 18 अक्टूबर तक खत्म होना जरूरी है। अगर 4 हफ्ते में हमने फैसला दे दिया तो चमत्कार होगा। वहीं हिंदू पक्षकार ने कहा कि हमें चार दिन का और वक्त चाहिए।

ये भी पढ़ें: INX MEDIA केस: तिहाड़ जेल में पी चिदंबरम से मिलने पहुंचे कांग्रेस के कई नेता

Ayodhya land dispute case: Supreme Court said that it cannot give an extra day after October 18 for parties to complete their submissions in the case. Today is the 32nd day of hearing in the case. pic.twitter.com/Bj7H67fXrO