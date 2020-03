टोटल लॉकडाउन के बीच बिग बाजार ने किया बड़ा ऐलान, पता चलते ही झूम उठेंगे आप

धीरज कुमार/नई दिल्ली। कोरोना वायरस के चलते 21 दिन के टोटल लॉकडाउन में लोगों को सबसे बड़ी चिंता रोजाना के खाने-पीने के सामान और सब्जी आदि की सता रही है। लोग सड़कों पर थैला लेकर परेशान होकर घूम रहे हैं और जनरल स्टोर और सब्जियों की दुकानों पर भीड़ लगा रहे हैं। ऐसे में रिटेल स्टोर की बड़ी चेन बिग बाजार ने होम डिलीवरी यानी घर पर सामान पहुंचाने का ऐलान किया है लेकिन अभी शुरुआत में बहुत दिक्कत आ रही है।

बिग बाजार ने पत्रिका को बताया कि उसे लगता है अगले दो दिन में डिलीवरी सिस्टम सामान्य हो जाएगा। लोग हजारों की तादाद में फोन कर रहे हैं लेकिन उनके स्टाफ को भी आने जाने में दिक्कत हो रही है और उनके वाहनों की आवाजाही में भी बाधा पहुंच रही है।

In these challenging times, help us to serve you better! pic.twitter.com/lVisGNr2Oa