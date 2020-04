कोरोना नेगेटिव निकली सिंगर कनिका कपूर की 5वीं रिपोर्ट, डॉक्टरों ने बताया खतरे से बाहर

नई दिल्ली। कोरोना वायरस ( Coronavirus ) के संक्रमण से जूझ रही बॉलीवुड सिंगर कनिका कपूर ( Bollywood singer Kanika Kapoor ) के लिए राहत भरी खबर आई है।

दरअसल, पिछले कई दिनों से कोरोना पॉजिटिव ( Corona positive ) चल रही कनिका कपूर की रिपोर्ट शनिवार को कोरोना नेगेटिव आई है।

जिसके बाद वह खतरे से बाहर बताई जा रही हैं। जानकारी के अनुसार बॉलीवुड सिंगर कनिका कपूर की यह पांचवी रिपोर्ट है। इससे पहले उनकी चार रिपोर्ट पॉजिटिव आ चुकी हैं।

Bollywood singer Kanika Kapoor's fifth #COVID19 test result comes negative. However, she will have to stay at PGI Hospital Lucknow until one more test result comes as negative. (file pic) pic.twitter.com/BEJevytlOj