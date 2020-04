कोरोना से जंग के लिए सरकार का एक्शन प्लान, चेहरा ढक कर निकलने की एडवाइजरी जारी

नई दिल्ली। देश में कोरोना ( Coronavirus ) पीड़ित लोगों की संख्या कुल मिलाकर 2992 हो गई है, जबकि 2650 लोग अभी भी इस वायरस से संक्रमित हैं।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ( Union Ministry of Health ) के मुताबिक 183 लोग इस बीमारी ( Coronavirus Outbreak ) से निजात पा चुके हैं। देश भर में मरने वालों की संख्या 68 तक पहुंच गई है।

इस बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना ( Coronavirus in india ) के खिलाफ जंग के लिए एडवाइजरी जारी की है।

स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने शनिवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमें कोरोना के खिलाफ मिलकर लड़ाई लड़नी है।

Till now there are 2,902 #COVID19 positive cases in India. 601 positive cases have been reported since yesterday, 12 deaths also reported yesterday taking total deaths to 68. 183 people have recovered/discharged: Lav Aggarwal, Joint Secretary, Health Ministry pic.twitter.com/v1jxcj3hrz

इस दौरान स्वास्थ्य मंत्रालय ने मुंह ढकने को लेकर एडवाइजरी की है। लव अग्रवाल ने कहा कि अब हमारा जोर टेस्टिंग बढ़ाने पर है।

लव अग्रवाल ने कोरोना वायरस से लड़ाई में सरकार द्वारा उठाए गए कदमों को सफल बताया। उन्होंने कहा कि अभी तक सब कुछ कंट्रोल में है, लेकिन अगर अब थोड़ी भी चूक हुई तो हालात बिगड़ सकते हैं।

उन्होंने बताया कि तबलीगी जमात से जुड़े लोगों में से 1023 में कोरोना वायरस की पुष्टि हुई है, जो देश के 17 राज्‍यों में पाए गए हैं।

Till now we have found cases related to Tableeghi Jamaat from 17 states, 1023 #COVID19 positive cases have been found to be linked to this event. Out of the total cases in the country, around 30% are linked to one particular place: Lav Aggarwal, Joint Secretary, Health Ministry pic.twitter.com/4Jtzpc4u5k