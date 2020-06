Rajnath Singh के साथ सेना प्रमुखों की बैठक- दुश्मनों को उसी भाषा में जवाब देगी Indian Army

अनुराग मिश्रा

नई दिल्ली। पूर्वी लद्दाख ( Ladhakh ) के एक गलवान घाटी ( Galwan Valley ) में वास्तविक नियंत्रण रेखा ( LAC ) के पास तनाव में कोई कमी नहीं आई है। बढ़ते तनाव के मद्देनजऱ रविवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ( Defence Minister Rajnath singh ) ने चीफ़ ऑफ़ डिफेंस स्टाफ़ बिपिन रावत ( CDS Bipin Rawat ) थल सेनाध्यक्ष MM नरवणे ( Chief of Army Staff MM Narwane

) वायुसेना अध्यक्ष आर के एस भदौरिया ( Air Force Chief RKS Bhadauria ) और नेवी चीफ़ एडमिरल करमबीर सिंह ( Navy Chief Admiral Karambir Singh ) के साथ अहम बैठक की। रक्षा मंत्री और सेना प्रमुखों की इस बैठक में निर्णय किया है कि दुश्मन की साज़िश का जवाब देने के लिए गोली चलाने से भी परहेज़ न किया जाए। ख़ासतौर पर चीन की तरफ़ से अगर कोई नापाक़ हरकत की जाती है तो उसको उसी की भाषा में जवाब दिया जाए।

CDS General Bipin Rawat & the 3 service chiefs met Defence Minister Rajnath Singh today, ahead of his visit to Russia. Situation in Ladakh was reviewed in the meeting.



The Defence Minister will depart tomorrow for Moscow, Russia to witness Victory Day Military Parade on June 24. pic.twitter.com/7jgFXtotBG