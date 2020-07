केंद्र का Supreme Court में जवाब, Tablighi Jamaat ​के Black listed जमातियों को वापस भेजने का सवाल नहीं

नई दिल्ली। केंद्र ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ( Supreme court ) को सूचित किया कि गृह सचिव ( Home Secretary ) ने सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों ( Union territories ) के मुख्य सचिवों को पत्र लिखकर विदेशी तबलीगी नागरिकों ( members of Tablighi Jamaat ) को उनके संबंधित देशों को न सौंपे जाने का अनुरोध किया है। केंद्र ने शीर्ष अदालत को बताया कि गृह सचिव ने कहा है कि विदेशी नागरिक पर्यटक वीजा ( Foreign national tourist visa ) पर तबलीगी गतिविधियों ( Tablighi activities ) में शामिल पाए गए हैं, उन्हें तुरंत उनके देशों में उनकी एकांतवास ( Quarantine ) अवधि खत्म होने के बाद निर्वासित नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि उनके खिलाफ आपराधिक मामले मौजूद हैं।

MHA's order to blacklist & cancel visas of around 3,400 members of Tablighi Jamaat case: SC to hear the matter on July 10. It'll be open for petitioners to file rejoinder affidavit. Centre to file copies of orders passed on visa cancellation for petitioners by email to counsels. pic.twitter.com/rZz2Vbh9xA