59 Chinese Apps बैन होने के बाद PM Modi ने छोड़ा चीन का Social media account weibo

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ( PM Narendra Modi ) ने चीनी सोशल मीडिया ऐप वीबो ( Chinese social media app Weibo ) से अपना अकाउंट डिलीट करने का फैसला किया है। पीएम मोदी ( PM Modi ) ने यह फैसला भारत में 59 चाइनीज ऐप बैन ( 59 Chinese App Ban ) किए जाने के बाद लिया। एक न्यूज एजेंसी के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2015 में वीबो अकाउंट ( Weibo account ) बनाया था। सूत्रों के अनुसार क्योंकि वीआईपी अकाउंट ( VIP Account ) को हटाने की प्रक्रिया थोड़ी मुश्किल होती है, इसलिए इसमे थोड़ा समय लग सकता है। हालांकि यह प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

पीएम मोदी से राहुल गांधी का शायराना सवाल - ‘तू इधर उधर की न बात कर, ये बता कि काफिला कैसे लुटा’

你好中国!期待通过微博与中国朋友们互动. Hello China! Looking forward to interacting with Chinese friends through Weibo. pic.twitter.com/yQcKn9bqTE