कांग्रेस नेता ने विदेश मंत्री से लगाई गुहार, कहा- हिंदुओं और सिखों को तालिबान से बचाइए

नई दिल्ली। अफगानिस्तान में अमेरिकी सैनिकों की वापसी के बाद तालिबान अपनी ताकत बढ़ाने के लिए लगातार वहां पर हमले कर रहा है। इन हमलों में वहां पर बेकसूर लोग अपनी जान गंवा रहे है। पिछले कई दिनों से वहां रहने वाले लोग अफगानिस्तान की सेना और तालिबान के अत्याचार सह रहे है। उन लोगों हिंदू और सिख समाज के भी लोग शामिल है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के करीबी नेता जयवीर शेरगिल ने इसके बारे में विदेश मंत्री एस जयशंकर को पत्र लिखा है। कांग्रेस नेता जयवीर शेरगिल ने लिखा कि अफगानिस्तान में सिखों और हिंदू परिवारों पर अत्याचार हो रहा है। उनको बचाया जाए।

650 सिख और 50 हिंदू फंसे है

जयवीर शेरगिल खुद भी सिख समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कहा कि पब्लिक डोमन में आई सूचना के मुताबिक अफगानिस्तान में करीब 650 सिख और 50 हिंदू फंसे हुए हैं। तालिबान उनको निशाना बना सकता है। कांग्रेस नेता ने अपने पत्र में एक गुरुद्वारे से 'निशान साहिब' हटाए जाने और साल 2018 में जलालाबाद शहर में 25 सिखों के हत्या का भी जिक्र किया है।

यह भी पढ़ें :— पाकिस्तान के बाद अब बांग्लादेश में हिंदू मंदिरों में तोडफ़ोड़, दंगाइयों ने घरों में की आगजनी और लूटपाट

सिखों और हिंदू परिवारों पर हो रहा अत्याचार

कांग्रेस नेता जयवीर शेरगिल ने अपना पत्र ट्विटर पर शेयर किया है। उन्होंने पत्र में लिखा, मैं सिख समुदाय से जुड़े एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर यह खत लिख रहा हूं। अपने समुदाय के लिए मेरे प्यार ने मुझे मजबूर किया है कि मैं आपको उनकी समस्याओं के बारे में लिखूं।' उन्होंने विदेश मंत्री से अफगानिस्तान में फंसे हिंदू और सिख समुदाय के लोगों को निकालने की गुहार लगाई है। उन्होंने कहा कि वहां पर सिखों और हिंदू परिवारों पर लगातार अत्याचार हो रहा है।

यह भी पढ़ें:- 'किडनी और लीवर बेचना है' बढते कोरोना केस से लोगों की जेब हुई खाली, पैसे जुटाने के लिए बेच रहे शरीर के अंग

My letter to Minister for External Affairs in personal capacity as citizen of India belonging to Sikh Community requesting Govt of India to evacuate Hindus/Sikhs from Afghan on special visa considering escalating & disturbing violence by Taliban pic.twitter.com/n4A6xOOWsg