नई दिल्ली। भारतीय रेल ( Indian Railways ) ने शनिवार (आज) को कई रेलगाड़ियां रद्द ( Trains Cancel ) कर दी हैं। रेलवे ने आज 709 ट्रेनें कैंसल कर दी। इसमें 584 रेलगाड़ियां पूरी तरह रद्द की गई हैं, जबकि 125 ट्रेनों को आंशिक रूप से कैंसल किया गया है।

ध्यान रहे कि कोरोना वायरस ( coronavirus ) की वजह से आज रात से रविवार रात तक देश में रेल यातायात ( Railway Traffic ) ठप रहेगा। PM मोदी के 'जनता कर्फ्यू' ( Janta Curfew ) के पालन के आह्वान के मद्देनजर रेल मंत्रालय ( Rail Ministry ) ने शनिवार रात 12 बजे से रविवार रात 10 बजे के बीच देश में रेल यातायात को पूरी तरह बंद रखने का फैसला लिया है। इस बीच दिल्‍ली मेट्रो और 1,000 उड़ानें रद रहेंगी

इस दौरान पहले से जो ट्रेनें चल रही हैं, उनको रास्ते के स्टेशनों पर रोक लिया जाएगा और यात्रियों को प्रतीक्षालयों में रखा जाएगा।

GoAir: We will voluntarily suspend all flights on Sunday March 22, in support of the Janta Curfew proposed by Prime Minister Narendra Modi. We will protect all the PNRs dated 22 March 2020, for a period of one year under the 'Protect Your PNR' scheme. #COVID19 pic.twitter.com/eU6F3HzOAM

भारत सरकार की ओर से जारी एक आदेश अनुसार अंतरराष्‍ट्रीय विमानों के भारत में लैंडिंग पर भी रोक लगने वाली है।

इसके साथ ही दो देसी विमानन कंपनियां, इंडिगो और गोएयर भी जनता कर्फ्यू के समर्थन में उतर आई हैं। गोएयर ने रविवार को अपनी सारी घरेलू उड़ानें रद का निर्णय लिया है।

जबकि हीं, इडिगो ने केवल 40% उड़ानें संचालित करने की ही बात कही है। इन दोनों कंपनियों के फैसले से रविवार को करीब एक हजार उड़ानें कैंसिल हो जाएंगी।

इस दौरान मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और दिल्ली जैसे महानगरों में लोकल ट्रेनों का संचालन भी अत्यंत सीमित रहेगा। रेल मंत्रालय की ओर से सभी महाप्रबंधकों को जारी निर्देश के मुताबिक, 21-22 मार्च की उक्त अवधि के दौरान कोई भी जोन अपने यहां से कोई ट्रेन नहीं चलाएगा।

इसका मतलब हुआ कि देश भर में रोजाना चलने वाली 2400 पैसेंजर ट्रेनें तथा 1300 मेल/एक्सप्रेस ट्रेनें नहीं चलेंगी।

इन ट्रेनों के लिए की गई बुकिंग रद्द मानी जाएगी और इनका पूरा पैसा यात्रियों को रिफंड किया जाएगा।

जनता कर्फ्यू: 22 मार्च को देश में 24 घंटे तक बंद रहेंगी ट्रेन, दिल्ली मेट्रो सेवा भी ठप

Indian Railways: All passenger trains originating between midnight of March 21/22 to 2200 hours of March 22 shall not run. However, the passenger train services already on run at 0700 hours on the day will be allowed to run to the destinations. https://t.co/EUcOgOO3C8