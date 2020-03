Coronavirus: दिल्ली में कोराना वायरस की दस्तक, सरकार ने जारी किया अलर्ट

नई दिल्ली। चीन से निकला कोराना वायरस ( Coronavirus ) धीरे-धीरे पूरी दुनिया को चपेट में लेता जा रहा है। यहां तक कि भारत भी कोरोना ( Coronavirus in India ) के प्रकोप से अछूता नहीं रहा है।

कोरोना वायरस ने अब राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली ( Coronavirus in Delhi ) में दस्तक दे दी है। इटली से दिल्ली लौटा एक शख्स कोरोना से संक्रमित पाया गया है।

जबकि कोरोना वायरस का दूसरा मरीज तेलंगाना ( Coronavirus in Telangana ) में पाया गया है।

यह शख्स दुबई से वापस लौटा है। यही वजह है कि कर्नाटक सरकार ( Karnataka Government ) ने कोरोना वायरस को लेकर इमजेंसी मीटिंग बुलाई है।

चीन में कोरोना वायरस से 2,943 मौत

आपको बता दें कि चीन में कोरोना वायरस के कारण मरने वालों की संख्या बढ़कर 2,943 हो गई है, जबकि कन्फर्म मामलों की संख्या 80,151 हो गई है।

अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी। वहीं, पूरी दुनिया में कोरोना से मरने वाले लोगों की संख्या 3,000 से अधिक हो गई है।

दुनिया भर में कोरोना के प्रकोप का खौफ ऐसा है कि ब्रिटिश एयरवेज ने 16 मार्च से 28 मार्च के बीच उड़ान भरने वाली 216 फलाइट्स को कैंसिल कर दिया है। आपको बता दें कि कोरोना अब तक 70 देशों में फैल चुका है।

