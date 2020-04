कोरोना वायरस: किंग खान की मदद पर ममता बनर्जी ने जाहिर की खुशी, बोलीं- हेल्प के ​लिए थैंक्स

नई दिल्ली। भारत में कोरोना संकट ( Coronavirus in india ) के बीच देश की कई जानी-मानी हस्तियां लोगों की मदद को आगे आ रही हैं। पिछले कुछ दिनों में नेताओं और देश की जानी मानी हस्तियों समेत बॉलीवुड के कई बड़े कलाकारों ने दिल खोलकर दान दिया है।

ऐसे में बॉलीवुड के किंग खान ( Shahrukh Khan) कहां पीछे रहने वाले थे। शाहरुख खान ने कोरोना से जंग में सरकार की मदद की घोषणा की है।

शाहरुख की इस पहल पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ( Mamata Banerjee ) ने उनका आभार व्यक्त किया है।

Thank you @iamsrk, your contribution will help assist a lot of distressed people during these challenging times. Such humane benefaction will keep inspiring millions in this country who look up to you as their role model with respect and reverence. https://t.co/pj5bg77XUl