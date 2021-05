सीएम केजरीवाल ऐलान, 72 लाख लोगों को मिलेगा मुफ्त राशन, ऑटो-टैक्सी चालकों को 5 हजार रुपए

नई दिल्ली। दिल्ली में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच दिल्ली सरकार ने दिल्ली के सभी राशन कार्ड धारकों को अगले 2 महीने का राशन मुफ्त देने का फैसला किया है। इसके साथ ही दिल्ली सरकार ऑटो और टैक्सी चालकों को 5 - 5 हजार रुपए की आर्थिक सहायता भी उपलब्ध कराएगी।

यह भी पढ़ेंः- लगातार तीसरे दिन कोविड 19 के नए केसों में गिरावट, 2 करोड़ से पार गए कुल मामले

72 लाख राशनकार्ड धारकों मिलेगा मुफ्त राशन

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को यह घोषणा करते हुए कहा कि दिल्ली में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए लॉकडाउन लगाना पड़ा है। आज हम लोगों ने दो निर्णय लिए हैं। दिल्ली में लगभग 72 लाख राशन कार्ड धारक है इन सभी 72 लाख राशन कार्ड धारकों को अगले 2 महीने के लिए मुफ्त में राशन दिया जाएगा। इसका मतलब यह मत निकालिएगा कि दिल्ली में लॉकडाउन दो महीने चलेगा। हम चाहते हैं कि दिल्ली में कोरोना के मामले कम हो और लॉकडाउन जल्दी खत्म किया जाए। यह कदम सिर्फ गरीब लोगों को अगले दो महीने तक राशन मुफ्त देने के लिए उठाया गया है।

All autorickshaw drivers and taxi drivers in Delhi will be given Rs 5000 each by Delhi govt so that they get a little help during this financial crisis: Delhi CM Arvind Kejriwal pic.twitter.com/CzqLlNlt9A