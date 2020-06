Delhi में 10 हजार बेड वाला COVID19 Care Centre शुरू, ITBP ने संभाली जिम्मेदारी

नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस ( coronavirus in Delhi ) के बढ़ती कोरोना मरीजों ( New Corona patients ) की संख्या के बीच शुक्रवार से छतरपुर में 10000 बेड वाला नया कोविड-केयर सेंटर ( COVID-19 Care Centre ) शुरू किया गया है। यह दिल्ली और भारत ही नहीं बल्कि एशिया में सबसे बड़े कोविड सेंटर ( Corona Centre ) बताया जा रहा है। इस केयर सेंटर की जिम्मेदारी इंडो-तिब्बत सीमा पुलिस यानी आईटीबीपी ( ITBP ) को सौंपा गया है। छतरपुर स्थित राधास्वामी सत्संग व्यास केंद्र (Radha Soami Satsang Beas Center ) में बने इस कोरोना केयर सेंटर की नोडल एजेंसी ITBP को बनाया गया है। आपको बता दें कि यह कोविड केयर सेंटर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ( home minister amit shah ) के निर्देश पर तैयार किया गया है, जहां पर कोरोना मरीजों की देखरेख संबंधी सारी तैयारियां की गईं हैं।

Delhi: DG ITBP visits #COVID19 Care Centre at Radha Soami Beas in Chattarpur. Says, "ITBP has gained experience in last 4 months. Initially we managed a COVID quarantine center in Chhawla & then our 200 bedded hospital in Noida. Our medical team will help people in this crisis." pic.twitter.com/3DOxiuIHGl