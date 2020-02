Delhi Violence: हिंसाग्रस्त इलाकों में सुरक्षाबलों ने रात भर की पेट्रोलिंग, पुलिस की हिरासत में 630 लोग

नई दिल्ली। उत्तरी पूर्वी दिल्ली में हिंसा ( Delhi Violence ) के बाद अब हालात सामान्य हो रहे रहे हैं। सड़कों पर आवाजाही सामान्य होने लगी है और कुछ दुकानें भी खुलने लगी हैं।

पुलिस लगातार गश्त ( Police Petroling ) कर रही है, ताकि हालात दोबारा बेकाबू न हों। वहीं, दिल्ली पुलिस ( Delhi Police ) के मुताबिक दिल्ली हिंसा ( Delhi Violence ) में मरने वालों की संख्या 41 तक पहुंच गई है।

केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के घर का पानी खराब, BIS टेस्ट में मानक फेल

Latest visuals from Shiv Vihar area. Security forces continue to be deployed and section 144 is in place. No incident of violence has been reported in the last three days. #NortheastDelhi pic.twitter.com/pk5sx6snzI