Farmer Protest: क्या 8 जनवरी को खत्म हो जाएगा किसान आंदोलन? जानिए सरकार का रुख

नई दिल्ली। नए कृषि कानूनों को खिलाफ प्रदर्शन ( Protest against agricultural laws ) कर रहे किसानों की नाराजगी कम होने का नाम नहीं ले रही है। यही वजह है कि केंद्र और किसानों के बीच दिल्ली के विज्ञान भवन में सोमवार को हुई सातवें दौर की वार्ता भी विफल रही। कोई नतीजा न निकलते देख दोनों पक्षों ने अब अंतिम दौर की वार्ता 8 जनवरी को रखी है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ( Union Minister of Agriculture and Farmers Welfare Narendra Singh Tomar ) ने किसान संगठनों के नेताओं के साथ वार्ता के बाद कहा कि किसान संगठनों के नेताओं के तीन कृषि कानूनों ( Farm Laws ) को रद्द करने की मांग पर अड़े रहने के कारण सोमवार की वार्ता बेनतीजा रही, लेकिन दोनों पक्षों की सहमति से अब अगले दौर की वार्ता 8 जनवरी को आयोजित करने का फैसला लिया गया है।

Discussion took place on our demands -- repeal of the three laws and MSP... Kannon wapasi nahi, to ghar wapasi nahi (We will not go home until the laws are withdrawn): Rakesh Tikait, Spokesperson of Bharatiya Kisan Union https://t.co/opDKdxyX1D pic.twitter.com/8v4qzbUX7B

कानून वापस नहीं हो जाते तब तक किसान घर वापसी नहीं करेंगे

वहीं, इस दौरान किसान नेता और भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने सरकार को दो टूक कहा कि जब तक कृषि कानून वापस नहीं हो जाते तब तक किसान घर वापसी नहीं करेंगे। टिकैत ने कहा कि आठ जनवरी को होने वाली आखिरी दौर की वार्ता में कृषी कानूनों की वापसी और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बातचीत होगी। अगर सरकार ने किसानों की मांग नहीं मानी तो देश का किसान 26 जनवरी को दिल्ली में गणतंत्र दिवस मनाएगा। उन्होंने कहा कि वार्ता विफल होने के क्रम में कि इस बार गणतंत्र दिवस के अवसर पर किसानों की झांकी देखने को मिलेगी।

The minister wanted us to discuss the law point-wise. We rejected it and said that there is no point in discussing the laws because we want a complete rollback of the laws. Govt intends to take us towards amendments but we will not accept it: Yudhvir Singh, Bhartiya Kisan Union https://t.co/qI6PmeHM07 pic.twitter.com/Tg45c9q8SR