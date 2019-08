देश की पहली महिला पुलिस महानिदेशक कंचन चौधरी भट्टाचार्य का निधन

नई दिल्ली। देश की पहली महिला पुलिस महानिदेशक कंचन चौधरी भट्टाचार्य का सोमवार देर रात निधन हो गया। कंचन लंबे समय से बीमार चल रही थी, जिसके चलते उनको मुंबई के एक हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था, जहां उन्होंने अंतिम सांस ली।

उत्तराखंड के डीजीपी कानून व्यवस्था अशोक कुमार ने उनके निधन की पुष्टि की है।

राहुल गांधी ने मोदी सरकार के 3 मंत्रियों को लिखी चिट्ठी, केरल के लिए मांगी मदद

Kanchan Chaudhary Bhattacharya, the first woman DGP of Uttarakhand and the country, passed away in Mumbai last night, following a brief illness. pic.twitter.com/uN84uV8tTV