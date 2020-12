Google पर इस टॉपिक ने दी Coronavirus को मात, जानिए इस वर्ष क्या किया गया सबसे ज्यादा सर्च

नई दिल्ली। दुनिया के सबसे ज्यादा चर्चित और इस्तेमाल किए जाने वाले सर्च इंजन गूगल ( Google ) है। गूगल पर साल भर लोग अपने पसंद के मुताबिक टॉपिक के बारे में सर्च करते रहते हैं। इस वर्ष यानी 2020 में कोरोना वायरस ( Coronavirus ) ने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। महीनों का लॉकडाउन चला और लाखों लोगों ने अपनी जान गंवाई।

ऐसे में लोगों ने बड़ी संख्या में गूगल पर इस जानलेवा बीमारी से जुड़ी जानकारी हासिल करने के लिए सर्च इंजन गूगल का इस्तेमाल किया। लेकिन खास बात यह है कि इस वर्ष सबसे ज्यादा सर्च किए जाने वाले टॉपिक ने कोरोना को मात दे दी।

पहाड़ों पर बर्फबारी के बीच मौसम विभाग ने इन राज्यों में जारी किया बारिश का अलर्ट, अगले चार दिन बढ़ सकती है मुश्किल

इस वर्ष यानी 2020 में गूगल पर सबसे ज्यादा सर्च किए जाने वाले टॉपिक में कोरोना वायरस नहीं बल्कि यूजर्स ने कुछ और ही सर्च किया। आईए जानते हैं किस टॉपिक ने गूगल पर दी कोरोना को मात।

दुनिया के सबसे बड़े और पॉपुलर सर्च इंजन गूगल की ओर से हर साल के अंतिम माह में कंपनी Year in Search जारी करती है। इसमें ये बताया जाता है कि साल भर में गूगल पर लोगों ने क्या सर्च किया है।

टॉप सर्च से लेकर इवेंट्स तक की जानकारी

अन्य देशों के साथ-साथ भारत के लिए भी गूगल ने 2020 Year in Search जारी कर दिया है। इस लिस्ट में इस साल भारत में किए गए टॉप सर्च से लेकर, टॉपिक्स, इवेंट्स, लोग और जगहों के बारे में बताया गया है।

भारत में IPL ने मारी बाजी

गूगल से जारी अपडेट के मुताबिक दुनियाभर में भले ही कोरोनावायरस के बारे में सबसे ज्यादा सर्च किया गया हो, लेकिन भारत में कोरोना को आईपीएल2020 ने मात दे दी है। भारत में कोरोना वायरस टॉप सर्च क्वेरी नहीं है, बल्कि लोगों ने IPL के बारे में ज्यादा सर्च किया।

वहीं आईपीएल और कोरोना के बाद लोगों ने अमरीकी चुनाव, बिहार चुनाव और दिल्ली चुनाव के बारे में काफी सर्च किया।

ये रही टॉप पर्सनालिटी और मूवी

गूगल की ओर से जारी डेटा के मुताबिक भारत में टॉप क्वेरी इंडियन प्रीमियर लीग यानी IPL रहा। जबकि टॉप ट्रेंडिंग पर्सनालिटी की बात करें तो देश में सबसे ज्यादा अमरीका के नए राष्ट्रपति जो बिडेन और अर्नब गोस्वामी रहे।

वहीं भारत में सबसे ज्यादा जो मूवी या फिल्म ट्रेंडिंग रही, उसमें नंबर-1 पर दिल बेचारा ( Dil Bechara ) और सोनारी पोत्रू (Soorari Pottru) ने जगह बनाई।

मनी हीस्ट रही नंबर 1 वेब सीरीज

गूगल डाटा के मुताबिक वेब सीरीज में इस वर्ष भारत में लोगों ने सबसे ज्यादा मनी हीस्ट (Money Heist) और 1992: The Harshad Mehta Story के बारे में सर्च किया है।

किसान आंदोलन के बीच केंद्रीय मंत्री का बेतुका बयान, प्रदर्शन को लेकर कह दी इतनी बड़ी बात

How To कैटेगरी में सबसे ज्यादा पनीर और इम्यूनिटी पर सर्च

गूगल की How to कैटेगरी के तहत लोगों ने सबसे ज्यादा How to make paneer और How to improve Immunity के बारे में सर्च किया। दरअसल ये ( How to ) गूगल का एक टर्म हैं, जो लिखकर लोग ज्यादा सर्च करते हैं। इसके अलावा What is भी एक टर्म है जिसमें लिखकर लोग सर्च करना पसंद करते हैं।

बिग-बी और कंगना भी रहे आगे

गूगल सर्च में अमिताभ बच्चन और कंगना रनौत समेत रिया चक्रवर्ती के बारे में भी काफी सर्च किया गया।