गुजरात: सुरेंद्रनगर में भीषण सड़क हादसा, 6 लोगों की दर्दनाक मौत

नई दिल्ली। गुजरात के सुरेंद्रनगर जिले में बड़े हादसे की खबर सामने आई है। यहां चोटिला में शनिवार को एक दर्दनाक सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार यह हादसा राजकोट के पास सुरेंद्रनगर में उस समय हुआ जब एक ट्रक ओर कार में जोरदार भिंड़त हो गई। हादसा इतना भीषण था कि कार के परखच्चे उड़ गए। घटनास्थल पर मौजूद लोगों ने तभी पुलिस कंट्रोल को हादसे की सूचना दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने राहत बचाव कार्य चलाया। हादसे में मरने वाले लोगों की पहचान की जा रही है। वहीं, इस हादसे से आसपास के क्षेत्र में हड़कंप गया। घटना के बाद सड़क पर घंटों तक दोनों और जाम की स्थिति बन रही। हालांकि पुलिस प्रशासन ने बाद में हादसे में क्षतिग्रस्त वाहनों को हटवाकर जाम खुलवाया।

