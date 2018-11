नई दिल्ली। गुजरात में लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 182 फीट स्टैच्यू और युनिटी के बाद अब कर्नाटक में भी एक ऐसी ही मूर्ति का निर्माण होने जा रहा है। कर्नाटक सरकार ने राज्य में 125 फीट उंचाई कावेरी माता की मूर्ति बनाने का प्रस्ताव रखा है। इस मूर्ति का नाम 'स्टैच्यू आॅफ कावेरी' रखा गया है। यह स्टैच्यू कर्नाटक के मंड्या में कृष्णा राज सागर बांध के पास बनाई जाएगी। राज्य के मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी ने गुरुवार को केबिनेट की बैठक में मूर्ति निर्माण के लिए कानून बनाने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही सरकार ने एक संग्रहालय परिसर व 360 फीट 2 ग्लास टावरों के निर्माण का भी प्रस्ताव रखा है। ये टॉवर केआरएस जलाशय पर पक्षी की आंख वाला मनोरम का दृश्य प्रदान करेंगे।

Karnataka government has proposed to erect a 125 feet statute of Mother Cauvery at the Krishna Raja Sagar reservoir in Mandya district. The government has also proposed to build a museum complex, 2 glass towers measuring 360 feet providing a bird's eye view of KRS reservoir, 1/3 pic.twitter.com/f2eqkICgCl