Coronavirus: भारत ने बनाई स्वदेशी एंटीबॉडी टेस्ट किट, स्वास्थ्य मंत्री ने की घोषणा

नई दिल्ली। भारत में कोरोना वायरस ( coronavirus in India ) के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। कोरोना संक्रमण ( Coronavirus ) का यह आलम तो तब है, जब देश में 17 मई तक लागू लॉकडाउन ( Lockdown ) का सख्ती के साथ पालन कराया जा रहा है।

वहीं, इस बीच भारत में पहली स्वदेशी एंटीबॉडी टेस्ट किट ( antibody test kit ) विकसित होने की जानकारी सामने आई है।

नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ( National Institute of Virology ) ने स्वदेशी तकनीक पर आईजीजी एलिसा टेस्ट किट को विकसित किया है।

भारत में यह कोरोना वायरस को रोकने में काफी सहायक सिद्ध हो सकती है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ( Union Health Minister Dr. Harsh Vardhan) ने खुद इसकी घोषणा की।

डॉ. हर्षवर्धन ने कहा कि यह किट कोरोना संक्रमण के संपर्क में आने वाली आबादी के अनुपात की निगरानी करने में अति महत्वपूर्ण साबित होगा।

गौरतलब है कि देश में कोरोना वायरस की चेकिंग के लिए चीन से मंगाई रेपिड टेस्ट किट के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसके पीछे वजह टेस्टिंग के दौरान इन किटों को ठीक नहीं पाया गया था।

National Institute of Virology, Pune has successfully developed the 1st indigenous anti-SARS-CoV-2 human IgG ELISA test kit for antibody detection of #COVID19. It will play a critical role in surveillance of proportion of population exposed to the infection: Union Health Minister pic.twitter.com/Tno7EIRsFU