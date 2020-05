PM मोदी कल मुख्यमंत्रियों संग करेंगे बैठक, 17 मई के बाद लॉकडाउन पर फैसला संभव

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ( PM Narendra Modi ) कोरोना वायरस ( coronavirus ) के प्रकोप को रोकने के लिए देश भर में लागू लॉकडाउन ( Lockdown ) से बाहर निकलने के अगले चरण पर सोमवार को सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा करेंगे, और इस दौरान अर्थव्यवस्था ( Indian Economy ) सहित कई मुद्दों पर चर्चा हो सकती है।

यह जानकारी अधिकारियों ने रविवार को दी। प्रधानमंत्री कार्यालय ( PMO ) ने ट्विटर पर कहा कि वह वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपराह्न् लगभग तीन बजे यह बैठक करेंगे।

PM @narendramodi to hold the 5th meeting via video-conference with state Chief Ministers tomorrow afternoon at 3 PM.