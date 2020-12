Corona Update: भारत में कोरोना के खात्मे की शुरुआत, चार लाख से कम हुए एक्टिव केस

नई दिल्ली। भारत में कोरोना वायरस ( coronavirus in I ndia ) के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। यही वजह है कि देश में कोरोना संक्रमितों ( Coronavirus case in India ) का आंकड़ा 99 लाख पार पहुंच गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ( Union Ministry of Health ) की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 22,065 नए मामले आने के बाद कुल पॉजिटिव मामलों की संख्या 99,06,165 हुई। 354 नई मौतों के बाद कुल मौतों की संख्या 1,43,709 हुई। देश में सक्रिय मामलों की संख्या अब 3,39,820 है। 34,477 नए डिस्चार्ज के बाद कुल डिस्चार्ज की संख्या 94,22,636 हुई। इस बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ( Union Health Minister Dr. Harsh Vardhan ) ने कहा कि कोरोना के खिलाफ हमारी लड़ाई में यह एक महत्वपूर्ण क्षण है।

ठीक होने वालों की दर 95.12 प्रतिशत

हर्षवर्धन ने कहा कि भारत में हालही में भारत में कोरोना से ठीक होने वाले लोगों की दर में वृद्धि दर्ज की गई है। फिलहाल देश में ठीक होने वालों की दर 95.12 प्रतिशत है। वैश्विक स्तर पर यह आंकड़ा सबसे कम है। स्वास्थ्य मंत्री ने आगे कहा कि देश में कोरोना के एक्टिव केसों में कमी देखी गई है। एक आंकड़े के अनुसार देश में फिलहाल कोरोना के 3,39,820 ही सक्रिय केस बने हुए हैं।

