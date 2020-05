देश में सोमवार से शुरू होंगी घरेलू उड़ानें, हवाई सफर से पहले जरूर पढ़ ले ये गाइडलाइन

नई दिल्ली। देश में कोरोना वायरस ( coronavirus ) से मच रही तबाही के बीच कल यानी सोमवार से हवाई सफर ( Air travel ) की शुरुआत होने जा रही है।

हालांकि शुरुआती दौर में केवल घरेलू उड़ानों ( Domestic flights) को ही अनुमति दी गई है। वहीं, हवाई सफर शुरू होने से पहले केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ( Ministry of Health and Family Welfare ) ने रविवार को यात्रियों के लिए गाइडलाइन ( Guideline ) जारी कर दी।

दरअसल, यात्रियों को हवाई यात्रा ( Air travel ) के दौरान कुछ खास नियमों का पालन करना होगा। किसी भी यात्री को इन दिशा निर्देशों में कोई सहूलियत नहीं दी जाएगी।

स्वास्थ्य मंत्रालय ( Health Ministry ) से जारी गाइडलाइन में यात्रियों के लिए फेस कवर ( Face Mask ) अनिवार्य किया गया है। इसके साथ ही एयरपोर्ट ( Airport ) पर सभी एंट्री और एक्सिट प्वाइंट पर थर्मल स्क्रीनिंग ( Thermal screening) होगी।

इन सब प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद ही यात्रियों को स्टेशन के अंदर जाने दिया जाएगा।

