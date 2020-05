Weather Updates: गर्मी ने निकाला लोगों का दम, सबसे ज्यादा तप रहे देश के ये 10 शहर

नई दिल्ली। भारत मौसम विज्ञान विभाग ( IMD) ने रविवार को कहा कि अगले पांच दिनों के दौरान उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली और तेलंगाना के कुछ हिस्से भीषण लू ( Heat Wave ) की चपेट में होंगे।

IMD के वैज्ञानिक डॉ एन कुमार ने कहा कि पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना, हरियाणा, दक्षिणी उप्र, मध्य प्रदेश और तटीय आंध्र प्रदेश में तापमान में वृद्धि ( Rise in temperature ) जारी रहेगी।

अगले पांच दिनों में, इन क्षेत्रों में लू या भीषण लू देखने को मिलेगा। कुछ स्थानों पर तापमान 47 डिग्री सेल्सियस को छूने की संभावना है।

PRESS RELEASE: HEAT WAVE TO SEVERE HEAT WAVE CONDITIONS OVER NORTHWEST, CENTRAL & ADJOINING PENINSULAR INDIA AND INTENSE RAINFALL ACTIVITY OVER NORTHEAST INDIA.



