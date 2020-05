दिल्ली सरकार के विज्ञापन पर 'सिक्किम' का विरोध, CM केजरीवाल बोले- प्रशासनिक स्तर पर हुई चूक

नई दिल्ली। दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ( Arvind Kejriwal Government ) की ओर से शनिवार को समाचार पत्रों में जारी एक विज्ञापन ( advertisement ) पर विवाद खड़ा हो गया।

सिविल डिफेंस कोर ( Civil defense corps ) में स्वयंसेवकों की भर्ती के लिए जारी इस विज्ञापन में पात्रता की शर्तो में सिक्किम ( Sikkim ) की प्रजा होने की बात पर भाजपा ( BJP ) भड़क उठी।

वहीं, दिल्ली सरकार ने इस मामले में सफाई दी है। सरकार ने इसको प्रशासनिक स्तर पर हुई गलती बताया है।

इसके साथ ही इस मामले में दोषी व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कही है।

A senior officer of Directorate of Civil Defence (HQ) has been suspended with immediate effect for publishing an Advertisement which disrespects the territorial integrity of India by making incorrect reference to Sikkim on the same lines as some neighbouring countries.