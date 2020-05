सुपर साइक्लोन में बदला 'Cyclone Amphan', बंगाल और ओडिशा में भारी तबाही की आशंका

नई दिल्ली। भारतीय मौसम विभाग ( IMD ) ने जानकारी दी है कि चक्रवात अम्फान ( Cyclone Amphan ) अब बंगाल और ओडिशा तट की तरफ तेजी के साथ बढ़ रहा है।

चक्रवात ( Cyclone Update ) की वर्तमान गति 160 किमी/घंटा है रिकॉर्ड की गई है। हालांकि चक्रवात अभी दीघा से लगभग एक हजार किलोमीटर दूरी पर है।

IMD महानिदेश मृत्युंजय महापात्रा ने सोमवार को यहां बताया कि बंगाल की खाड़ी में बने ताकतवर चक्रवाती तूफान अम्फान ( Cyclone Amphan ) से पश्चिम बंगाल ( West Bengal ) और ओडिशा के तटीय जिलों में व्यापक नुकसान हो सकता है।

जिसका मुख्य कारण चक्रवात का सुपर साइक्लोन ( Super Cyclone ) बदलना है।

#JUSTIN Very Severe Cyclonic Storm Amphan has rapidly intensified into an Extremely Severe Cyclonic Storm and is centered over central and adjoining South Bay of Bengal. #Cyclone #CycloneAlert #CycloneUpdate #CycloneAmphan #Amphan #AmphanCyclone https://t.co/Q3T5XyrdyP

मौसम विभाग के अनसार बंगाल की खाड़ी में उठने वाले इस चक्रवात की रफ्तार अभी और अधिक बढ़ने की आशंका है।

यही वजह है कि संभावित खतरे को भांपते हुए ओडिशा के 12 जिलों और पश्चिम बंगाल के 5 जिलों में अलर्ट जारी किया गया है।

पश्चिम बंगाल की अगर बता करें तो कोलकाता समेत दक्षिण 24 परगना, उत्तर 24 परगना, पूर्व और पश्चिम मिदनापुर हाई अलर्ट पर रखे गए हैं।

इसके साथ मछुआरों को समुद्र में प्रवेश न करने की सलाह दी गई है।

Odisha&West Bengal will be most affected due to super cyclonic storm 'AMPHAN'. 13&17teams deployed in Odisha&WB respectively. In a review meeting by the PM, it was decided that some NDRF teams should be ready for airlifting in case of an eventuality: SN Pradhan, DG NDRF pic.twitter.com/Zrh6K3QfBx