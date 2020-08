Former President Pranab Mukherjee के स्वास्थ्य में थोड़ा सुधार, फिलहाल वेंटिलेटर सपोर्ट पर

नई दिल्ली। देश के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ( Former President Pranab Mukherjee ) हॉस्पिटल में भर्ती हैं। फिलहाल उनकी हालत में सुधार देखने को मिला है। हॉस्पिटल प्रबंधन ने प्रणब मुखर्जी ( Pranab Mukherjee in hospital ) के सेहत की जानकारी देते हुए बताया कि पूर्व राष्ट्रपति की हालत में सुधार देखने को मिला है। हालांकि यह सुधार अभी बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन इसको अच्छा संकेत माना जा रहा है। आर्मी रिसर्च एंड रेफरल हॉस्पिटल ( Army Research and Referral Hospital ) ने गुरुवार को यह जानकारी दी। आपको बता दें कि इससे पहले फेफड़े में संक्रमण के कारण उनकी हालत बिगड़ने लगी थी। प्रणब दा ( Pranab Mukherjee ) पिछले 10 दिनों से हॉस्पिअल में भर्ती हैं और ब्रेन सर्जरी ( Brain surgery ) के बाद वेंटिलेटर सपोर्ट ( Ventilator support ) पर बने हुए हैं।

वह लगातार वेंटिलेटर सपोर्ट पर

आर्मी रिसर्च एंड रेफरल हॉस्पिटल प्रबंधन ने जानकारी देते हुए बताया कि पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के श्वास पैरामीटर में सुधार देखने को मिला है, हालांकि वह लगातार वेंटिलेटर सपोर्ट पर हैं।" हॉस्पिटल अधिकारियों ने आगे बताया कि प्रणब महत्वपूर्ण और क्लिनिकल पैरामीटर स्थिर बने हुए हैं। उनकी देखभाल के लिए एक्सपर्ट्स की एक टीम को लगाया गया है, जो उनका करीब से अवलोकन कर रही है। इससे पहले बुधवार को, अधिकारियों ने कहा था कि पूर्व राष्ट्रपति की तबीयत बिगड़ रही है।

प्रणब मुखर्जी को 10 अगस्त को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था

आपको बता दें कि पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को 10 अगस्त को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। उनकी ब्रेन क्लॉट की आपात सर्जरी की गई थी। प्रणब को जब हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया तो वह कोरोना जांच में पॉजिटिव पाए गए थे। प्रणब दा ने खुद ट्विटर पर इसकी जानकारी दी थी। उन्होंने अपने ट्वीट में बताया था कि एक अलग मेडिकल प्रक्रिया के तहत हॉसिपटल में भर्ती होने पर वह कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। इस दौरान उन्होंने अपने संपर्क में आए लोगों को आइसोलेट होने और कोरोना जांच कराने की अपील की थी।

इससे दो दिन पहले पूर्व राष्ट्रपति के बेटे अभिजीत मुखर्जी ने अपने पिता के सेहत की जानकारी देते हुए कहा था कि उनकी हालत स्थिर बनी हुई है। उन्होंने एक ट्वीट में कहा था कि आप सभी की शुभकामनाओं और डॉक्टर्स के ईमानदार प्रयासों के कारण मेरे पिता की हालत अब स्थिर हैं! उन्होंने आगे कहा कि उनका स्वास्थ्य नियंत्रण में हैं और उसकी देखरेख की जा रही है! उनके सुधार में सकारात्मक संकेत देखे गए हैं! मैं आप सभी से उनके शीघ्र स्वस्थ होने के लिए प्रार्थना करने का अनुरोध करता हूं।"