UNSC का अध्यक्ष बना भारत, सुरक्षा परिषद बैठक की अध्यक्षता करने वाले पहले भारतीय PM बनेंगे नरेंद्र मोदी

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री बनने के बाद से लगातार अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपनी छाप छोड़ने वाले पीएम मोदी एक बार फिर से इतिहास रचने वाले हैं। दरअसल, भारत ने आज (रविवार) से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) की बैठक की अध्यक्षता संभाल ली है। अगले एक महीने तक (1 अगस्त से 31 अगस्त 2021) भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता करेगा।

ऐसा पहली बार है जब कोई भारतीय प्रधानमंत्री संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता करेगा। संयुक्त राष्ट्र में भारत के पूर्व स्थायी प्रतिनिध सैयद अकबरुद्दीन ने रविवार को ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि "आजादी के 75 साल में पहली बार है, जब हमारे राजनीतिक नेतृत्व ने UNSC के किसी कार्यक्रम की अध्यक्षता करने में दिलचस्पी दिखाई है। ये दिखाता है कि लीडरशिप अब फ्रंट से लीड करना चाहती है।"

यह भी पढ़ें :- UNSC की स्थायी सदस्यता पाना भारत की सर्वोच्च प्राथमिकता: वी मुरलीधरन

संयुक्त राष्ट्र में भारत के प्रतिनिधि टीएस तिरुमूर्ति (T.S. Tirumurti) ने जानकारी साझा करते हुए बताया है कि इस एक महीने के दरमियान भारत तीन हाई लेवल मीटिंग करने जा रहा है, जिसमें समुद्री सुरक्षा, शांति स्थापना और आतंकवाद का मुकाबला जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी।

A first in the making…



With India as President of @UN Security Council in August, an Indian Prime Minister may perhaps preside, albeit virtually, a Council meeting for 1st time on 9 August 2021.



Pic: From last visit of PM Shri @narendramodi to UN in 2019. pic.twitter.com/OxaZbKZsNq — Syed Akbaruddin (@AkbaruddinIndia) August 1, 2021

पीएम मोदी UNSC की करेंगे अध्यक्षता

आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भारत UNSC की अध्यक्षता करेगा। ऐसा पहली बार है जब कोई भारतीय प्रधानमंत्री UNSC की 15 सदस्यीय निकाय की अध्यक्षता करेगा। सैयद अकबरुद्दीन ने बताया कि ''सुरक्षा परिषद में भारत का ये 8वां कार्यकाल है। नरेंद्र मोदी पहले भारतीय प्रधानमंत्री होंगे, जो सुरक्षा परिषद की किसी मीटिंग की अध्यक्षता करेंगे। हालांकि, इससे पहले 1992 में तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव सुरक्षा परिषद की बैठक में जरूर शामिल हुए थे।" उन्होंने आगे बताया कि यह बैठक भले ही वर्चुअली आयोजित की जाएगी लेकिन, हमारे लिए एतिहासिक है।

यह भी पढ़ें :- UNSC : भारत ने आतंकी संगठनों में बच्चों की भर्ती को बताया नया ट्रेंड, कार्रवाई की मांग की

सैयद अकबरुद्दी के मुताबिक, पीएम मोदी 9 अगस्त को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की पहली बैठक की अध्यक्षता कर सकते हैं। प्रधानमंत्री के अलावा कई उच्च स्तरीय बैठकों की अध्यक्षता विदेश मंत्री एस जयशंकर और विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला सहित भारत के शीर्ष अधिकारी करेंगे।

Our PM Narendra Modi will be the first Indian PM who has decided to preside over a meeting of UNSC. This is our eighth stint on the UNSC: Former permanent representative of India to the United Nations, Syed Akbaruddin on India assuming UNSC presidency for August pic.twitter.com/zQczmz7r1I — ANI (@ANI) August 1, 2021

Although this is a virtual meeting, it's still a first meeting of the sort for us. So, it is historic. Last time an Indian PM was engaged in this effort was the then PM PV Narasimha Rao in 1992 when he attended a UNSC meeting: India's former envoy to UN, Syed Akbaruddin pic.twitter.com/iAHcVXo2os — ANI (@ANI) August 1, 2021

भारत UNSC का अस्थायी सदस्य

आपको बता दें कि भारत UNSC का अस्थायी सदस्य है। अस्थायी सदस्य के तौर पर भारत का दो साल का कार्यकाल एक जनवरी 2021 को शुरू हुआ था। UNSC के अस्थायी सदस्य के तौर पर 2021-22 कार्यकाल के लिए यह भारत की पहली अध्यक्षता होगी। इसके बाद भारत अगले साल के आखिर यानी दिसंबर में फिर से UNSC की अध्यक्षता करेगा।

यह भी पढ़ें :- UNSC : निर्विरोध अस्थायी सदस्य बनने पर पीएम मोदी ने कहा - वैश्विक शांति और सुरक्षा के लिए करेंगे काम

मालूम हो कि UNSC में 15 देश शामिल हैं, जिसमें 5 स्थायी और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। स्थायी सदस्य देशों में चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और अमरीका शामिल है। जबकि भारत इसका अस्थायी सदस्य देश है। अस्थायी सदस्य देशों के लिए हर दो साल में चुनाव होता है। हालांकि, बदलते वैश्विक परिदृश्य को देखते हुए भारत लगातार स्थायी सदस्यता के लिए आवाज उठा रहा है। भारत हर मंच से अपनी बात कह रहा है कि UNSC में संगठनात्मक तौर पर बदलाव होना चाहिए और स्थायी सदस्यों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए। भारत के दावे का कई देशों ने समर्थन भी किया है।

उज्बेकिस्तान नें UNSC में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया है। भारत में उज़्बेकिस्तान के राजदूत दिलशोद अखतोव ने कहा कि भारत संयुक्त राष्ट्र के सबसे बड़े सदस्यों में से एक है और एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगले दो वर्षों के लिए इसकी स्थायी सदस्यता एक महत्वपूर्ण घटना है। उज्बेकिस्तान परिषद में स्थायी सदस्यता प्राप्त करने के लिए भारतीय उम्मीदवारी का समर्थन करता है।