India-China Dispute पर बोले PM मोदी- सेनाओं को कार्रवाई की पूरी छूट

नई दिल्ली। गलवान घाटी में चीन के साथ चल रहे तनाव के बीच प्रधानमंंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई। बैठक में केंद्र सरकार ने विपक्षी पार्टियों के साथ मिलकर आगे की रणनीति पर विचार किया। उन्होंने कहा कि देश सामने जब कोई चुनौती हो सबको भारतीय बनकर काम करना चाहिए। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने चीन से टकराव के मुद्दे पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने सर्वदलीय बैठक में राजनीतिक दलों से कहा कि सेनाओं को यथोचित कार्रवाई के लिए पूरी छूट दी गई है।

All Party Meeting: PM Modi बोले-'न हमारी सीमा में कोई घुसा है, न हमारी पोस्ट किसी के कब्जे में है'

We have given our armed forces full freedom for taking any appropriate action necessary: Prime Minister Narendra Modi https://t.co/ldR82ZNd5b — ANI (@ANI) June 19, 2020

हमारी सेनाएं, सीमाओं की रक्षा करने में पूरी तरह सक्षम हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि चाहे ट्रेड हो, कनेक्टिविटी हो, काउंटर टेरेरिज्म हो, भारत ने कभी किसी बाहरी दबाव को स्वीकार नहीं किया है। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जो भी जरूरी कार्य हैं, जो भी जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण है, उसे इसी तरह तेज गति से आगे भी किया जाता रहेगा।

I assure you all that our security forces are fully capable of protecting our borders: PM Narendra Modi at all-party meet on India-China border issue pic.twitter.com/iTE8c3yCgi — ANI (@ANI) June 19, 2020

उन्होंने कहा कि बेहतर हो रहे इंफ्रास्ट्रक्चर से एक मदद ये भी मिली है कि हमारे जवान, जो उस कठिन परिस्थिति में वहां तैनात रहते हैं, उन्हें साजो-सामान पहुंचाने में, आसानी हुई है। भारत, शांति और मित्रता चाहता है, लेकिन अपनी संप्रभुता की रक्षा हमारे लिए सर्वोपरि है। और आप सबने भी इसी भावना को प्रकट किया है।

#WATCH India wants peace and friendship, but upholding sovereignty is foremost: Prime Minister Narendra Modi at all-party meeting today on India-China border issue pic.twitter.com/xkw6sqBaJd — ANI (@ANI) June 19, 2020

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ऐसे में, हमने जहां एक तरफ सेना को अपने स्तर पर उचित कदम उठाने की छूट दी है, वहीं दूसरी तरफ डिप्लोमैटिक माध्यमों से भी चीन को अपनी बात दो टूक स्पष्ट कर दी है। निश्चित तौर पर, चीन द्वारा एलएसी पर जो किया गया है, उससे पूरा देश आहत है, आक्रोशित है। प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष दलों के नेताओं से कहा कि हम सभी देश की सीमाओं की रक्षा में दिन-रात लगे हमारे वीर जवानों के साथ चट्टान की तरह खड़े हैं।