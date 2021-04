'ऑक्सीजन लंगर' के जरिए जरूरतमंदों की मदद कर रहा ये गुरुद्वारा, हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया

नई दिल्ली। देशभर में कोरोना महामारी का संकट गहराता जा रहा है। मरीजों की तादात इतनी बढ़ चुकी है कि उन्हें अस्पतालों में बेड नहीं मिल पा रहे हैं। इसके साथ ऑक्सीजन की सप्लाई भी ठप हो चुकी है। ऑक्सीजन न मिलने के कारण बीते दिनों अस्पतालों के बाहर बेड मिलने के इंतजार में कई मरीज दम तोड़ चुके हैं। इस संकट की घड़ी में एक गुरुद्वारे ने अनूठी पहल की है। गुरुद्वारे ने एक मुहिम शुरू की है, जिसका नाम 'ऑक्सीजन लंगर' रखा गया है। यहां पर ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहे मरीजों की मदद की जा रही है।

#WATCH 'Oxygen Langar' at Sri Guru Singh Sabha Gurdwara in Indirapuram, to help COVID19 patients#Ghaziabad pic.twitter.com/L1yITzUchl