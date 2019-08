Chandrayaan 2 ने भेजी पृथ्वी की अदभुत तस्वीरें, ऐसे रंग में नजर आई धरती

नई दिल्ली। मून मिशन पर निकले Chandrayaan-2 ने रविवार को पृथ्वी की पहली तस्वीर भेजी है। चंद्रयान-2 द्वारा भेजी गई तस्वीरें न केवल अद्भुत और रोमांचक हैं, बल्कि चौंकाने वालीं भी हैं। पहली बार सामने आईं पृथ्वी की ऐसी तस्वीरें देख कर कोई भी हैरान हो सकता है।

ISRO (Indian Space Research Organisation): Earth as viewed by #Chandrayaan2 LI4 Camera on August 3, 2019. pic.twitter.com/QKU9iL8O8m