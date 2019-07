कारगिल विजय दिवस: जम्मू-कश्मीर के द्रास पहुंचेंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, शहीदों को करेंगे नमन

नई दिल्ली। कारगिल विजय ( Kargil Vijay Diwas ) की आज यानी शुक्रवार को 20वीं वर्षगांठ हैं। इस अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जम्मू-कश्मीर के दौरे पर रहेंगे। राष्ट्रपति यहां कारगिल के द्रास मेमोरियल में शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे। उन्होंने अपने कश्मीर दौरे से पहले ट्वीट कर शहीदों को याद किया। आपको बता दें कि इससे पहले 20 जुलाई को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने द्रास में शहीद सैनिकों को सैनिकों को भावभीनी श्रद्धांजलि दी थी।

President Ram Nath Kovind: On Kargil Vijay Diwas, a grateful nation acknowledges the gallantry of our Armed Forces on the heights of Kargil in 1999. We salute the grit and valour of those who defended India, and record our everlasting debt to those who never returned. Jai Hind. pic.twitter.com/OrFBgX6j80 — ANI (@ANI) July 26, 2019

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अपने ट्वीट में कहा कि आज का दिन हमारे राष्ट्र के लिए गौरव का दिन है। उन्होंने लिखा कि 1999 में कारगिल ( Kargil Vijay Diwas ) की चोटियों पर अपने सैनिकों की वीरता को याद करने का दिन है। राष्ट्रपति ने इस मौके पर भारत की रक्षा करने वाले वीरों के धैर्य और शौर्य को नमन करने की बात कही।

Karnataka: A park dedicated to Indian soldiers has been constructed in Shivamogga that will be inaugurated today on the occasion of #KargilVijayDiwas. pic.twitter.com/V5IQAkCtNY — ANI (@ANI) July 26, 2019

आपको बता दें कि कारिगल विजय दिवस ( Kargil Vijay Diwas ) भारत के लिए गौरव का दिन है। इस दिन भारत ने पाकिस्तान को करारा जवाब देते हुए कश्मीर में घुस घुसपैठियों को कारगिल से बाहर खदेड़ दिया था। यही नहीं कारगिल युद्ध से सबक लेते हुए हिंदुस्तान ने अपनी कमियों को दूर करते हुए सीमा और देश के अंदर सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया है।

20th #KargilVijayDivas being celebrated at Kargil War Memorial in Dras, Jammu & Kashmir. pic.twitter.com/nFzaJntNRA — ANI (@ANI) July 26, 2019

इंडियन एयर फोर्स के चीफ बीएस धनोआ के अनुसार कारगिल युद्ध ( Kargil Vijay Diwas ) में हवाई हमलों की वजह से ही दुश्मन मैदान छोड़ भाग खड़ा हुआ था। धनोआ ने कहा कि कारगिल युद्ध के बाद पिछले 20 साल में सेना और सैन्य इंतजामों को दूर कर लिया गया है।

Naik Deepchand,1889 Missile regiment,Kargil:My battalion had fired 10,000 rounds during the war. I am proud of this fact. We had only one target in mind that is to defeat the enemy. I have come here to pay tribute to soldiers who lost their lives in Kargil War. #KargilVijayDivas pic.twitter.com/4VOHfgea7R — ANI (@ANI) July 26, 2019

इससे पहले रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने 20 जुलाई को कारगिल विजय ( Kargil Vijay Diwas ) की 20वीं वर्षगांठ पर जम्मू एवं कश्मीर के द्रास शहर में कारगिल युद्ध स्मारक पर शहीद सैनिकों को भावभीनी श्रद्धांजलि दी थी। रक्षामंत्री एक विशेष विमान में केंद्रीय राज्यमंत्री (प्रधानमंत्री कार्यालय) जितेंद्र सिंह के साथ सुबह श्रीनगर पहुंचे थी। उनके स्वागत के लिए श्रीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डे पर राज्य के राज्यपाल के सलाहकार के. विजय कुमार मौजूद रहे थे।