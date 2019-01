गणतंत्र दिवस पर कश्मीर में 2 आतंकी हमले, मुठभेड़ में 2 आतंकी ढेर और 5 जवान घायल

नई दिल्ली। एक ओर जहां देश गणतंत्र दिवस की खुशियां मना रहा है, वहीं जम्मू और कश्मीर के पुलवामा में बड़े आतंकी हमले की खबर सामने आई है। यहां पुलवामा में आतंकियों ने एक सीआरपीएफ कैंप पर हमला कर दिया है। इस हमले में 5 जवानों के घायल होने की खबर लगी है। हमला शनिवार सुबह दिन निकलते हुआ। इस बीच मुठभेड़ के दौरान भारतीय जवानों ने दो आतंकियों को मार गिराया है। जानकारी के अनुसार इससे पहले इन आतंकियों की संख्या 3 से 4 बताई जा रही थी। बताया जा रहा है कि ये आतंकी जैश-ए-मोहम्मद आतंकी संगठन से जुड़े हैं। आतंकवादियों ने कश्मीर घाटी के पुलवामा के पंपोर और खानमो इलाके में हमले किए है। जानकारी के अनुसार आतंकियों ने सीआरपीएफ कैंप पर अचानक धावा बोल दिया है। आतंकियों ने इस दौरान गोली बरसानी शुरू कर दी। तभी भारतीय जवानों ने मोर्चा संभालते ही जवाबी फायरिंग की। आतंकी हमले में घायल जवानों को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। सूत्रों के अनुसार हमले के पीछे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के हाथ होने से इनकार नहीं किया जा सकता है।

#UPDATE: Security forces neutralise two terrorists during encounter in Khonmoh, Srinagar https://t.co/yeDnv8ROR1