Lockdown 3.0: सरकार ने शराब-तंबाकू को दी छूट, इन नियमों के साथ दुकानों पर होगी बिक्री

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ( Modi Goverment ) ने तीसरे चरण के लॉकडाउन ( Lockdown ) की भी घोषणा कर दी है। गृह मंत्रालय ( Home Ministry ) ने बताया है कि चार मई से अगले दो हफ्तों तक लॉकडाउन प्रभावी रहेगा।

मंत्रालय ने कहा है कि कोविड 19 ( COVID-19 ) को लेकर देश में हालात की समीक्षा के बाद यह अहम फैसला किया गया है।

इस बीच सरकार ने लॉकडाउने के साथ कुछ रियायतें भी दी हैं, जिनमें शराब और तंबाकू की बिक्री को भी मंजूरी दिया जाना शामिल है।

Movement of individuals in all zones, for all non-essential activities, shall remain strictly prohibited between 7 pm to 7 am: Ministry of Home Affairs pic.twitter.com/j5Fhh9IsXk

दरअसल, लॉकडाउन के तीसरे चरण के लिए नई गाइडलाइंस जारी होगी। इस नई गाइडलाइंस में पान मसाला, गुटखा और तम्बाकू को बेचने को मंजूरी दे दी गई है।

हालांकि कंटेन्मेंट जोन में शराब की बिक्री पर पूरी तरह से पाबंदी रहेगी। शराब आदि की बिक्री केवल एकल दुकानों पर ही हो सकेगी।

नए नियमों के अनुसार शराब की बिक्री अब मॉल्स और मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स में नहीं हो सकेगी।

इसके साथ ही शराब, पान मसाला, गुटखा व तम्बाकू का सेवन सार्वजनिक जगहों पर पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा।

Liquor stores & paan shops will be allowed to function in green zones while ensuring minimum six feet distance (2 gaz ki doori) from each other & ensuring that not more 5 persons are present at one time at the shop: MHA on the extension of #lockdown for two weeks from May 4