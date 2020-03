महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या हुई 10, CM उद्धव ने बुलाई बैठक

नई दिल्ली। भारत में कोरोना वायरस ( Coronavirus in India ) संक्रमित लोगों को तदाद लगातार बढ़ती जा रही है।

बुधवार को महाराष्ट्र में कोरोना वायरस ( Corona virus in maharashtra ) के नए मरीज सामने आए हैं, जिसके बाद यह संख्या बढ़कर 10 हो गई है।

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ( Maharashtra Chief Minister Uddhav Thackeray ) में पुष्टि करते हुए बताया कि पुणे के आठ मामलों समेत राज्य में कोरोना वायरस ( Coronavirus ) के अब तक 10 केस सामने आ चुके हैं।

Maharashtra CM Uddhav Thackeray: 10 positive cases of #coronavirus have been found in the state so far, including 8 positive cases in Pune. pic.twitter.com/CeRYwSUqvU — ANI (@ANI) March 11, 2020

आपको बता दें कि महाराष्ट्र में इससे पहले मंगलवार को तीन और लोगों में कोरोना वायरस ( Coronavirus ) की पहचान हुई थी। ये तीनों ही व्यक्ति कोरोनो संक्रमित उन दो लोगों के संपर्क में आए थे, जिनकी पुष्टी एक दिन पहले ही हुई थी।

महाराष्ट्र में कोरोना वायरस ( Corona virus in maharashtra ) के बढ़ते मरीजों की संख्या से चिंतित मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने बुधवार को अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की।

बैठक में सीएम उद्धव ठाकरे ने कोरोना वायरस से निपटने को लेकर की गई तैयारियों की समीक्षा की।

Maharashtra CM Uddhav Thackeray: Class 10th examination is going on right now. So wait for two days, all schools and colleges will be closed if needed. #Coronavirus https://t.co/XSMo30y9Po — ANI (@ANI) March 11, 2020

उद्धव ठाकरे ने राज्य में स्कूल कॉलेज की छुट्टी करने का भी संकेत दिया है। उन्होंने कहा कि अभी राज्य में दसवीं क्लास की परीक्षा चल रहे हैं, जो आने वाले दो दिनों के भीतर निपट जाएंगे। जिसके बाद आवश्यक्ता पड़ी तो स्कूल कॉलजों को भी बंद रखा जाएगा।

आपको बता दें कि सोमवार को हाल ही में दुबई से पुणे लौटे एक व्यक्ति और एक महिला के नमूने पॉजिटिव पाए गए हैं।

Public Health Department of Maharashtra: 2 more patients admitted at a Mumbai Hospital have tested positive for #Coronavirus. There are 7 positive cases in the state now. — ANI (@ANI) March 11, 2020

पुणे के जिलाधिकारी नवल किशोर राम ने जानकारी देते हुए बताया कि इस परिवार ने मुंबई एयरपोर्ट से पुणे तक जिस वाहन में यात्रा की, उसके ड्राइवर में भी कोरोना वायरस की पुष्टि हुई है।