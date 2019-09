मुंबई में बारिश ने तोड़ा 7 सालों का रिकॉर्ड, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट

नई दिल्ली। देश की आर्थिक नगरी मुंबई में एक बार फिर तेज बारिश की गिरफ्त में है। मुंबई में झमाझम बारिश हो रही है।

पिछले दो दिनों की बात करें तो मुंबई उपनगर में 131.4 एमएम बारिश रिकॉर्ड हुई है।

मौसम विभाग की मानें तो सितंबर में इस इस बारिश ने पिछले सात सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है।

वहीं, मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे तक मुंबई और उससे सटे इलाकों में भारी बारिश की संभावना जताई है।

Maharashtra: Water-logging in parts of Mumbai due to rainfall in the city. pic.twitter.com/okSCnXKSde