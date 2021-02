ममता ने बम धमाके में घायल मंत्री जाकिर हुसैन से की मुलाकात, घायलों को पांच लाख का मिलेगा मुआवजा

कोलकाता। ममता बनर्जी सरकार में मंत्री जाकिर हुसैन (Jakir Hossain) पर बुधवार देर शाम से मुर्शीदाबाद जिले में निमटीटा रेलवे स्टेशन पर अज्ञात हमलावरों ने बम से हमला किया।

इसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गए। जाकिर हुसैन का कोलकाता के अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। यहां पर गुरुवार को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) ने उनसे मुलाकात की।

ममता बनर्जी ने बम ब्लास्ट को बताया सुनियोजित हमला, जाकिर हुसैन को मारने की साजिश

Investigation is on. It's big conspiracy. We hope truth comes out. His condition is very critical. His pulse rate dropped to 50. We'll give Rs 5 Lakhs each to those seriously injured & Rs 1 Lakh each to those with minor injuries. Case handed over to CID, STF & CIF: West Bengal CM pic.twitter.com/qRh5fHujkl