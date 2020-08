Arvind Kejriwal government की केंद्र से अपील- Delhi में बहाल की जाए Metro Services

नई दिल्ली। देश में कोरोना मरीजों की संख्या ( Coronavirus in india ) लगातार बढ़ रही है। भारत में इस समय कोरोना वायरस ( Coronavirus Case in India ) के 30 लाख से अधिक मरीज हैं। हालांकि कोरोना महामारी ( Coronavirus Crisis ) के बीच सरकार ने अधिकांश सेवाओं को बहाल कर दिया है। इस बीच दिल्ली सरकार ( Delhi Government ) ने केंद्र सरकार ( Central Government ) से राजधानी में मेट्रो सेवा ( Metro service in Delhi ) शुरू करने की मांग की है। दिल्ली की केजरीवाल सरकार ( Kejriwal government ) ने केंद्र सरकार से अनुरोध किया है कि मेट्रो सेवा को बहाल कर दिया जाए। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ( Chief Minister Arvind Kejriwal ) ने कहा, "दिल्ली में मेट्रो खोलने को लेकर हमने केंद्र सरकार से बात की है। हमें उम्मीद है केंद्र सरकार जल्द से जल्द इस पर फ़ैसला लेगी"। केजरीवाल ने कहा कि हम दिल्ली में मेट्रो खोलना चाहते हैं। अगर अन्य राज्य नहीं चाहते तो मत खोलो, लेकिन दिल्ली में चरणबद्ध तरीके से मेट्रो संचालन की अनुमति दी जाए। इसको चाहे ट्रायल के आधार पर ही क्यों न खोला जाए। आपको बता दें कि दिल्ली में कोरोना संक्रमण के चलते मेट्रो सेवा पर रोक लगाई गई है।

केजरीवाल सरकार ने इस संबंध में केंद्र सरकार से संपर्क साधा

दरअसल, दिल्ली सरकार का प्रदेश में सार्वजनिक परिहन की समस्या से पार पाना चाहती है। इसलिए केजरीवाल सरकार ने इस संबंध में केंद्र सरकार से संपर्क साधा है। दिल्ली सरकार को भरोसा है कि केंद्र सरकार जल्द ही दिल्ली में मेट्रो संचालन को अनुमति दे देगी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को यह बातें एक वर्चुअल संवाद के दौरान कही। वर्चुअल संवाद में दिल्ली सरकार ने कोरोना संकट के कारण दिल्ली की अर्थव्यवस्था को पहुंची क्षति की भरपाई करने के भी सुझाव मांगे। यही नहीं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस दौरान व्यापारियों से प्राप्त अच्छे सुझावों को जल्द ही लागू करने का आश्वासन भी दिया है।

Interacting with the traders to discuss measures to boost Delhi's economy | LIVE https://t.co/G19AI1GNEQ — AAP (@AamAadmiParty) August 23, 2020

डिजिटल संवाद के माध्यम से व्यापारियों से बात की

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बाद में ट्वीट कर कहा कि डिजिटल संवाद के माध्यम से आज दिल्ली के व्यापारियों से बात की। दिल्ली में व्यापार को बढ़ाने के लिए उनके सुझाव और समाधान पर चर्चा की। कोरोना लॉकडाउन के बाद अब हमें मिलकर दिल्ली की अर्थव्यवस्था को वापस पटरी पर लाना है। उन्होंने कहा कि मैं जानता हूं कि कोरोना काल में अर्थव्यवस्था का बुरा हाल है। आप सभी एक कठिन समय से गुजर रहे हैं। कइयों की नौकरियां छूट गईं है और बहुतों के काम बंद पड़े हैं।