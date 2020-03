पलायन: कोरोना के खतरे के बीच आनंद विहार पर दिखा मजदूरों का रेला, घर वापसी को उमड़ी भीड़

नई दिल्ली। देश में बढ़ती कोरोना वायरस ( coronavirus ) के मरीजों की तदाद को देखते हुए केंद्र सरकार ने पूरे देश में 14 अप्रैल तक लॉकडाउन ( Lockdown ) घोषित कर दिया है।

लॉकडाउन से सरकार का मकसद लोगों को घरों में रख इस जानलेवा बीमारी से किसी तरह बचाव करना है। लेकिन लॉकडाउन के चौथे दिन शनिवार को राजधानी दिल्ली के आऩंद बिहार बस बड्डे ( Anand Vihar bus terminal ) पर भी मजदूरों ( Migrant workers ) का ऐसा रेला देख सरकार और प्रशासन दोनों की ही सांसे फूल गई।

दरअसल, लॉकडाउन के बाद दिल्ली से अपने-अपने राज्यों के लिए पलायन कर चुके मजदूरों की भारी संख्या में सरकार को हिला कर रख दिया है।

सावधान! कहीं तीसरी स्टेज में तो नहीं पहुंच गया कोरोना वायरस, जानें अचानक कैसे बढ़ गया खतरा

यही वजह है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आनन-फानन में सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत कर मजदूरों के पलायत पर तत्काल रोक लगाने की बात कही है।

Delhi: Migrant workers in very large numbers at Delhi's Anand Vihar bus terminal, to board buses to their respective home towns and villages. They have walked to the bus terminal on foot from different parts of the city. pic.twitter.com/IeToP3hX7H