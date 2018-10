राम मंदिर मुद्दे पर संघ प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान, कहा- सरकार कानून बनाकर बनाए मंदिर

नागपुर। राष्ट्रीय स्वंय सेवक संघ का विजय दशमी उत्सव मनाया जा रहा है। नागपुर के आरएसएस के मुख्यालय पर संघ का 93वां स्थापना दिवस समारोह में संघ प्रमुख मोहन भागवन ने अपना भाषण दिया। उन्होंने अपने भाषण में राम मंदिर मुद्दे को लेकर बड़ा बयान दिया। भागवत ने कहा राम हमारे गौरव पुरुष हैं। उनका स्मारक होना ही चाहिए। राम मंदिर जल्द से जल्द बनना चाहिए। उन्होंने कहा सरकार कानून बनाकर मंदिर बनाए।

सेना को और ताकतवर बनाने की जरूरत

इससे पहले मोहन भागवत ने कहा कि सीमा पर और सुरक्षा बढ़ाने की जरूरत है। उन्होंने देश की सेना को और ताकतवर बनाने की बात भी की। गोली का जवाब गोली से दे सकते हैं। सुरक्षा के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं। हमल बलवान होंगे तो शांति होगी। साथ ही भागवत ने कहा कि अपनी सेना तथा रक्षक बलों का नीति धैर्य बढ़ाना, उनको साधन-सम्पन्न बनाना, नयी तकनीक उपलब्ध कराना आदि बातों का प्रारम्भ होकर उनकी गति बढ़ रही है। दुनिया के देशों में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ने का यह भी एक कारण है।

पाकिस्तान पर बोला हमला

मोहन भागवत ने पाकिस्तान पर भी निशाना साधा उन्होंने कहा पड़ोस में सरकार बदल गई है पर नीयत नहीं। हमें अपने दुश्मनों से सतर्क रहने की जरूरत है।

भारत विश्व गुरु बनेगा

उन्होंने अपने भाषण में कहा कि भारत विश्व गुरु बनेगा। भागवत ने कहा कि भारत अगर पंचामृत के मंत्र पर आगे बढ़ेगा तो एक बार फिर विश्वगुरू बन सकता है। एक भयानक आंधी बाबर के रूप में आई और उसने हमारे देश के हिंदू-मुसलमानों को नहीं बख्शा। उसके नीचे समाज रौंदा जाने लगा। उन्होंने बताया सांस्कृति जागरत की परंपरा लगातार चल रही है। बकौल भागवत हमारे देश में राजनीति में प्रयोग हुए। सत्या और अहिंस के आधार पर हमारे देश में राजनीति हुई। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस जैसे स्वतंत्रता सेनानियों को भी याद किया। उन्होंने कहा महात्मा गाँधीजी के जन्म का 150वाँ वर्ष है ने इस देश के स्वतंत्रता आन्दोलन को सत्य व अहिंसा पर आधारित राजनीतिक अधिष्ठान पर खड़ा किया। ऐसे सभी प्रयासों के कारण देश की सामान्य जनता स्वराज्य केलिए घर के बाहर आकर, मुखर होकर अंग्रेजी दमनचक्र के आगे नैतिक बल लेकर खड़ी हो गई।

Nagpur: Visuals of 'Path Sanchalan" (route march) on the occasion of RSS Vijayadashami Utsav. RSS Chief Mohan Bhagwat also present. #Maharashtra pic.twitter.com/2VGrY8SzsS